Cu ocazia sărbătorii de Sfântul Andrei, a postat pe pagina de Facebook un mesaj al președintelui Consiliului. Hubert Thuma îi îndeamnă pe oameni să reflecteze la sacrificiul pe care l-au făcut românii pentru independența și autonomia țării, și a prezentat, totodată, un proiect prin care Consiliul Județean Ilfov îi recompensează pe veteranii de război.

„Astăzi, de Sfântul Andrei, să-i prețuim pe cei dragi.

Și tot astăzi, vorbim despre…eroi, despre cum îi prețuim pentru sacrificiul și devotamentul lor pentru țară.

În Ilfov, avem 124 de veterani de război și urmași ai acestora, dar și 138 de deținuți politici.

Pentru ei, am construit proiectul «Ilfov prețuiește. Ne respectăm eroii. Respect și Recunoștință», prin care acordăm 1.500 de lei fiecăruia”, a transmis Hubert Thuma.

Hubert Thuma, în vizită la un veteren din cel de-al Doilea Război Mondial

Hubert Thuma l-a dat drept exemplu pe unul dintre cei peste 100 de veterani de război care locuiesc, în prezent, în județul Ilfov. Petre Nițu, în vârstă de 104 ani, a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial pentru țară.

Într-un gest simbolic, de respect, președintele Consiliului Județean Ilfov, împreună cu primarul comunei în care locuiește, l-au vizitat și i-au oferit un mic cadou care să reflecte recunoștința pentru sacrifiicile făcute în serviciul țării.

„Astăzi, când ne pregătim de Ziua Națională a României, vă scriu câteva rânduri, în semn de prețuire, despre un erou în vârstă de 104 ani.

În Ștefăneștii de Jos, l-am găsit pe veteranul celui de-al , Petre Nițu. Colegul meu, Mircea Gheorghiță , îi deschide ușa an de an.

Anii grei pe front și-au pus amprenta. Are, însă, familia drept ajutor.

Strănepoata ne-a deschis poarta, emoționată. Noi, și mai emoționați.

Alături de primarul Mircea Gheorghiță l-am felicitat și i-am lăsat un mic dar, drept prețuire.

Este important să ne prețuim eroii.