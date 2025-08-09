B1 Inregistrari!
Iancu Guda: Siguranța financiară la bătrânețe, obiectivul noilor reguli pentru pensiile private

Iancu Guda: Siguranța financiară la bătrânețe, obiectivul noilor reguli pentru pensiile private

B1.ro
09 aug. 2025, 14:24
Iancu Guda: Siguranța financiară la bătrânețe, obiectivul noilor reguli pentru pensiile private
Sursa foto: Iancu Guda / Facebook

Discuțiile aprinse din jurul modificărilor aduse legislației pensiilor private ascund un detaliu esențial: scopul declarat este asigurarea unei protecții financiare mai bune pentru români, pe termen lung. Analistul financiar Iancu Guda explică de ce vede aceste schimbări ca pe un pas înainte, nu înapoi.

Guda arată că, înainte mulți români își retrăgeau toți banii odată sau pe o perioadă scurtă și ajungeau să rămână fără resurse. În plus, capitalul nu mai genera randament. Acum, odată cu noile reglementări, respectiv cu plata în tranșe pe minimum 10 ani sau prin renta viageră, se menține fluxul de venit și se protejează valoarea acumulată.

Analistul explică faptul că noul mecanism prevede că beneficiarul poate retrage imediat 25% din sumă, restul fiind distribuit gradual, într-un cont separat, investit cu risc redus și randament peste inflație. Această structură, folosită deja în țările OCDE, are un avantaj major: reduce riscul ca un pensionar să ajungă dependent de ajutoare sociale atunci când pensia publică devine insuficientă.

„Legea este bună și în toate țările dezvoltate și mature se aplică aceeași logică: se pleacă de la ideea că banii de pensie sunt bani de pensie. Pensie Privată sau publică, nu contează”, afirmă Guda. Acesta arată că pensiile private completează venitul din pensia publică, iar aceste plăți eșalonate reduc vulnerabilitatea în fața sărăciei la bătrânețe.

Mesajul său este simplu: banii din Pilonul II și III sunt ai contribuabilului, dar sunt destinați exclusiv pentru pensie, nu funcționează ca economii sau depozite. „Daca cineva avea în plan să își cumpere o canapea, sau orice altceva, din banii de pensie privată, era greșit din capul locului. Nu este orice ban privat (cum sunt economiile sau depozitele)”, afirmă Guda.

Analistul subliniază faptul că acest lucru nu împiedică accesul la propriile economii. ”Dacă, totuși, omul se încăpățânează să își cumpere canapea cu banii de pensie, sau orice altceva, poate face un overdraft cu plata în tranșe fără dobândă și plătește ratele cu banii de pensie privată. Deci, nu se pierde nimic, iar opțiunile nu se îngrădesc realist, este vorba de un mecanism care aliniază mai bine scopul banilor cu destinația lor efectivă”.

