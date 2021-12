Iată motivele pentru care ar trebui să intri în noul an cu B1 TV!

Dacă te-ai săturat de veșnicele paranghelii cu sau fără mască filmate astă vară și difuzate în noaptea de Revelion de televiziuni, B1 TV îți propune un program alternativ cu divertisment de calitate și transmisii în direct care să-ți facă agreabilă trecerea în noul an.

Seara de Revelion începe pe B1 TV la ora 19.00 cu o capodoperă a cinematografiei românești, ”Cuibul de viespi”, film inspirat din piesa „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu.

Filmul este o satiră a societății interbelice, dar telespectatorii vor regăsi multe elemente comune și cu societatea românească actuală.

Din distribuție fac parte Gheorghe Dinică, Tamara Buciuceanu, Tora Vasilescu, Ileana Stana Ionescu, dar și multe alte nume cunoscute ale comediei românești.

De la ora 22.00, Take That, trupa muzicală lansată în anii 90 și revenită în mod spectaculos în ultima perioadă preia ștafeta într-un concert extraordinar înregistrat în 2019, înainte de pandemie, care face parte din turneul lor global ”Odyssey” și care include toate marile lor hituri. Veți fi părtași la un festin muzical și vizual excepțional desfășurat pe arena Principality Stadium din Cardiff într-o rememorare a trei decade de muzică marca Take That.

În apropierea miezului nopții, gazda dumneavoastră pentru trecerea în noul an va fi Irina Petraru, într-o ediție specială a Știrilor B1 TV care va surprinde atmosfera în care românii de pretutindeni întîmpină 2022, anul în care toți ne-am pus speranțele pentru revenirea la normalitate.

La jumătate de oră după miezul nopții, pregătiți-vă pentru comedie clasică de cea mai bună calitate. B1 TV vă oferă un maraton cinematografic cu două filme din celebra serie ”Brigada Diverse”, B.D. în alertă și B.D. la munte și la mare. Telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale seriei B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.