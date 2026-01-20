Implant dentar cu precizie digitală: cum schimbă tehnologia standardele în implantologie, la DENT ESTET

Stomatologia a evoluat spectaculos în ultimii ani, iar implantul dentar este, astăzi, un tratament planificat digital, sigur și predictibil.

Cu ajutorul tehnologiilor digitale avansate disponibile în clinicile , medicii pot analiza fiecare detaliu al cazului încă din faza de diagnostic și pot planifica intervenția pas cu pas. Astfel, implantul dentar este poziționat corect încă de la început, cu riscuri reduse și cu rezultate clare și previzibile pentru pacient.

Cum ajută ghidul chirurgical la succesul implantului dentar

Un element esențial în succesul tratamentului cu implant dentar este ghidul chirurgical.

Proiectat cu ajutorul unui software dedicat, precum ®, ghidul chirurgical este un instrument modern folosit în implantologia ghidată.

Datorită utilizării acestui dispozitiv, intervenția cu implant dentar este planificată în detaliu înainte de tratament, fiind stabilite poziția, adâncimea și dimensiunea optimă a implantului. O astfel de abordare contribuie la o stabilitate mai bună a implantului, după inserare, și la rezultate durabile pe termen lung.

“Ghidul chirurgical ne pemite să poziționăm implantul în zona cu cele mai bune caracteristici osoase, evitând structurile anatomice sensibile. Gingia este deschisă doar acolo unde este nevoie, osul este pregătit cu instrumente calibrate, iar implantul dentar este inserat exact în unghiul și adâncimea planificate digital. Rezultatul? Mai puțin disconfort pentru pacint, o recuperare rapidă și un implant care se integrează perfect în structura osoasă.”, explică Dr. Cătălin Mărtișcă, Medic specialist în Chirurgie Dento-Alveolară în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Avantajele utilizării ghidului chirurgical la DENT ESTET:

crește precizia intervenției;

reduce timpul operator;

protejează structurile anatomice sensibile;

asigură o stabilitate optimă a implantului pe termen lung.

Pentru pacient, acest lucru se traduce printr-o intervenție mai rapidă, mai puțin invazivă și cu un confort crescut postoperator.

Implantul dentar cu încărcare imediată – un zâmbet estetic și funcțional în doar câteva ore

În anumite condiții clinice, planificarea digitală și ghidul chirurgical permit realizarea implantului dentar cu încărcare imediată.

Ce înseamnă acest lucru? Pacientul primește un dinte fix provizoriu în doar 24–48 de ore după inserarea șurubului, condiția fiind ca implantul să fie bine ancorat în os încă de la început.

“În cadrul clinicilor DENT ESTET, folosim dispozitivul Osstell Beacon® pentru a calcula stabilitatea primară a implantului. Astfel, în doar câteva secunde, aflăm dacă putem fixa cu succes coroana dentară provizorie imediat post-inserare. Este un avantaj major pentru pacient, deoarece se poate bucura de un zâmbet nou, estetic și funcțional imediat, spre deosebire de metoda clasică, când trebuie să aștepte între 2 până la 6 luni până la încheierea procesului de osteointegrare, pentru a fixa coroana dentară definitivă.”, explică Dr. Cătălin Mărtișcă.

Succesul acestui tip de tratament depinde de:

stabilitatea primară a implantului;

calitatea osului;

planificarea digitală corectă;

experiența echipei medicale.

La DENT ESTET, aceste proceduri sunt realizate doar după o evaluare riguroasă, pentru a asigura rezultate sigure și predictibile.

Când este indicat implantul dentar cu încărcare imediată

Încărcarea imediată este o opțiune potrivită atât pentru pacienții care trebuie să înlocuiască unul sau doi dinți lipsă, cât și pentru cei care se confruntă cu edentație totală, inclusiv în urma bolii parodontale. În astfel de situații, este nevoie de soluții complexe de reabilitare, care pot fi realizate cu succes prin sisteme moderne de implanturi, precum All-on-4®, bazate pe principiul încărcării imediate.

Comparativ cu abordările clasice, care presupun perioade lungi de așteptare și mai multe etape de tratament, permite refacerea unei arcade dentare într-un timp foarte scurt. Cu ajutorul a patru implanturi fixate strategic și a unei lucrări protetice fixe, aplicată frecvent chiar în ziua intervenției, pacientul se poate bucura rapid de un zâmbet complet și funcțional.

Este important de menționat că această tehnică este recomandată doar în anumite condiții clinice. Încărcarea imediată poate fi realizată atunci când există un volum și o densitate osoasă adecvate. În cazurile în care osul este insuficient, pot fi necesare proceduri de augmentare osoasă, iar încărcarea imediată va fi amânată.

Tehnologie de ultimă generație, susținută de medici cu experiență

Implantologia digitală și utilizarea ghidului chirurgical au schimbat fundamental modul în care este realizat implantul dentar, aducând mai multă precizie și siguranță în tratament. Cu toate acestea, tehnologia nu poate înlocui experiența medicală. De aceea, în clinicile DENT ESTET, fiecare caz este analizat și abordat interdisciplinar.

Chirurgul, medicul protetician și, atunci când este necesar, parodontologul lucrează împreună pentru a construi un plan de tratament adaptat fiecărui pacient. Această colaborare este esențială pentru a corela poziția implantului cu viitoarea lucrare protetică, sănătatea gingivală și funcționalitatea pe termen lung.

„Tehnologia ne ajută să fim extrem de preciși, dar deciziile medicale rămân fundamentale. La DENT ESTET, fiecare implant este rezultatul unei colaborări între specialiști, astfel încât să obținem nu doar o inserare corectă a implantului, ci un rezultat estetic și funcțional stabil în timp. În final, scopul nostru este ca pacientul să se simtă în siguranță și să se bucure de un zâmbet sănătos, pe termen lung”, explică Dr. Cătălin Mărtișcă, Medic specialist în Chirurgie Dento-Alveolară în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Implantologia digitală – de la diagnostic la zâmbetul final

Implantologia digitală presupune utilizarea tehnologiei moderne încă din faza de diagnostic. Investigațiile imagistice avansate, precum tomografia computerizată, sunt combinate cu scanări intraorale și analize digitale, pentru a crea o imagine completă a structurii osoase și a poziției dinților.

Pe baza acestor date, medicul poate planifica virtual poziția exactă a implantului, ținând cont de anatomia pacientului, în timp ce Laboratorul de tehnică dentară ASPEN va crea lucrarea protetică personalizată.

„În cadrul clinicilor DENT ESTET, tratamentul cu implant dentar cu încărcare imediată este integrat într-un flux digital complet, de la scanarea 3D și planificarea ghidată, până la designul personalizat al coroanei dentare. Această abordare reduce semnificativ marja de eroare și ne permite să anticipăm fiecare etapă a intervenției, înainte ca aceasta să aibă loc. Pentru pacient, acest lucru înseamnă mai multă siguranță, rezultate predictibile și un zâmbet care este gândit corect încă de la început.”, precizează Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.