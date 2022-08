În linie dreaptă pentru Untold. Au mai rămas patru zile până la startul festivalului / Ce a declarat Emil Boc când a fost întrebat dacă va fi prezent

Luna august începe pe ritmuri de festival, deoarece joi, 4 august, pentru iubitorii de muzică la Cluj Napoca, acolo unde sunt așteptați zeci de mii de participanți pentru cele patru zile de distracție.

Afjuns la cea de-a șaptea ediție, Untold, cel mai mare festival din România și unul dintre cele mai importante din întreaga lume, participanți din toate colțurile țării, dar și de dincolo de granițe, care vor răspunde „prezent” în perioada 4-7 august 2022, pe Cluj Arena.

Emil Boc, edilul orașului, va fi și el nelipsit de la evenimentul începutului de lună.

Patru zile până la startul festivalului Untold

Festivalul de muzică electronică va reuni la start peste 200 de artiști naționali și internaționali, care vor urca pe scenă de-a lungul celor patru zile. Alok, Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Dimitiri Vegas & Like Mike, Don Diablo, G-Eazy, Hardwell, J Balvin, Kygo, Paul Kalkbrenner Live se numără printre invitații acestei ediții, notează .

Emil Boc, nelipsit de la Untold

La festivalul de la finele acestei săptămâni va fi prezent și primarul orașului Cluj Napoca, Emil Boc, cel care este nelipsit de la evenimentele importante găzduite de orașul pe care îl conduce.

„Nu e nimic nou sub soare. E un eveniment pe care îl cunoașteți. A pus Clujul pe harta evenimentelor de profil. Arată că la Cluj pot avea loc evenimente la fel ca în orice țară a Uniunii Europene. Sper să fie un succes ca și în anii trecuți. Bineînțeles că voi merge”, a declarat, la ZIUA LIVE, primarul Clujului, notează zcj.ro.