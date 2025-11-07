În Râmnicu Sărat, pe o stradă de 260 de metri, au fost trasate 11 treceri de pietoni. La fiecare 20-25 de metri, șoferii abia pornesc și trebuie din nou să oprească, drumul devenind un adevărat slalom urban. Autoritățile se apără spunând că totul e perfect legal și „conform proiectului”, realizat, desigur, pe bani din .

Cum arată modernizarea de pe Strada Dudului din Râmnicu Sărat

Localnicii au așteptat luni întregi lucrările de modernizare și sperau la o stradă normală, fără gropi și denivelări. Au primit, într-adevăr, asfalt nou, dar și o colecție impresionantă de desenate la intervale foarte scurte.

Unii spun că nu îi deranjează să traverseze des, pentru că oricum nu respectă mereu trecerile marcate pe jos. „Da, au avut vopsea, domnule şi trebuia să o folosească. Nu să facă aici strada ca lumea”, a ironizat o femei situația, potrvit observatornews.ro.

Mulți locuitori se amuză, dar și se enervează, văzând cât de absurd a fost gândit proiectul. Șoferii sunt puși în dificultate, fiind obligați să frâneze din câteva în câteva secunde pe o distanță foarte scurtă.

O șoferiță spune că nu înțelege logica: „Nu e școală, nu e nimic aici, dar tot trebuie să opresc mereu.” Localnicii cred că banii din proiect puteau fi folosiți mai bine pentru repararea străzilor din alte zone ale orașului.

De ce spun autoritățile că lucrările sunt conforme

Reprezentanții locali afirmă că modernizarea străzii a fost realizată strict conform proiectului tehnic aprobat anterior. Florian Nicolae recunoaște că trecerile de pietoni pot părea multe, dar susține că normativele impun marcaje la fiecare intersecție.

„Într-adevăr, par multe. Dar zic că nu constituie un impediment din punct de vedere al circulației”, a precizat acesta.

După finalizarea marcajelor, autoritățile vor monta indicatoare rutiere pentru fiecare trecere, câte două pe sens, conform standardelor. Astfel, fiecare dintre cele unsprezece treceri de pietoni va fi semnalizată corespunzător, chiar dacă strada are doar 260 de metri.