Codul Rutier stabilește regulile în care un șofer își poate parca autovehiculul în vecinătatea trecerilor de pietoni. Actul normativ prevede distanța exactă la care trebuie să se afle mașina, dar și sancțiunile pe care le riscă cei care nu se conformează.
Trecerea de pietoni este locul prin care trecătorii pot traversa în siguranță dintr-o parte în alta a unei șosele. Din acest motiv, Codul Rutier are o serie de reglementări pe care trebuie să le respecte orice șofer care se află în trafic într-o astfel de zonă. De la reducerea vitezei, până la oprirea pentru a permite pietonilor să traverseze sau parcarea în vecinătatea trecerilor, toate aceste aspecte sunt foarte clar stabilite.
În ciuda reglementărilor din lege, mulți șoferi folosesc trecerea de pietoni ca o parcare de urgență. Atunci când se grăbesc și nu găsesc un loc disponibil, aceștia nu se sfiiesc să-ți gareze vehiculul pe spațiul destinat celor care vor să traverseze. Nu au nici cea mai mică jenă că îi încurcă pe trecători care trebuie să ocolească. Se întâmplă, de regulă, pe străzi mai retrase, unde poliția rutieră calcă mai rar.
Există și din cei care parchează, nu pe marcaj, direct, ci în imediata apropiere. Aceștia, cu siguranță, consideră că le-au făcut un favor pietonilor, lăsându-le „zebra” liberă. Nu este chiar așa.
Și în prima și în cea de-a doua situație, este greșit. Vehiculele parcate pe marcaj sau în imediata vecinătate, obturează vizibilitatea celorlalți șoferi aflați în trafic și a pietonilor. Și, astfel, pot avea loc accidente soldate cu victime omenești. Motiv pentru care și Codul Rutier a reglementat foarte clar condițiile de parcare în zona unei treceri de pietoni.
Codul Rutier definește oprirea ca fiind imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute”. Atunci când durata imobilizării vehiculului depășește cinci minute, vorbim despre staționare. Legea rutieră stabilește condițiile în care este interzisă oprirea sau staționarea vehiculului. Oprirea este interzisă conform Codului Rutier:
Legea stabilește și situațiile în care este interzisă staționarea vehiculelor:
Legislația rutieră stabilește exact regulile care trebuie respectate atunci când șoferii se află în vecinătatea unei treceri de pietoni și intenționează să-și parcheze autovehicul. Conform prevederilor legale, nici o mașină nu trebuie să se afle la o distanță mai mică de 25 de metri înainte sau după marcajul pietonal.
„Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea”, prevede art 142 (e) din OUG 195/2002, privind Codul Rutier.
Oprirea sau staționarea neregulamentară pe trecerea de pietoni se sancționează cu puncte de amendă. În cazul în care se blochează traficul sau este adusă atingere liberului trafic, se poate ajunge la suspendarea permisului de conducere și chiar la dosar penal, în funcție de gravitatea faptei.
Șoferii care au parcat neregulamentar, pe trecere sau la mai puțin de 25 de metri ce aceasta vor fi amendați cu amenzi din clasa a III-a de sancțiuni. Acestea sunt cuprinse între 6 și 8 puncte amendă, punctul fiind calculat ca 5% din salariul minim brut pe țară.