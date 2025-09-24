Doi elevi din Timișoara, ambii de 13 ani, s-au filmat în timp ce întrețineau relații sexuale în toaleta școlii. Incidentul a readus în discuție o problemă mai veche, care naște controverse de fiecare dată când este dezbătută: educația sexuală. Oamenii se împart în două tabere, pro și contra, și în ciuda recomandărilor specialiștilor, care subliniază utilitatea unei astfel de discipline obligatorii, Ministerul Educației ezită să ia o decizie în privința asta.

Câți copii învață la școală să se protejeze de abuzurile sexuale

Potrivit datelor colectate anul trecut, în cadrul unui studiu, 11 copii sunt abuzați zilnic în România. Un factor care contribuie la această situație sumbră este și lipsa de educație a copiilor, care nu știu să recunoască gesturile şi atingerile interzise.

Psihologii sunt de părere că educația sexuală ar trebui introdusă ca materie obligatorie în școli, astfel încât copiii să primească informațiile corecte, de la specialiști, nu din surse care nu sunt de încredere, găsite pe TikTok sau alte rețelele de socializare.

În prezent, există două cursuri opționale care i-ar putea ajuta pe elevii români să fie mai informați cu privire la viața sexuala și implicit, la abuzurile care pot apărea. Din păcate, mai puțin de 10% dintre copiii din țară iau parte la ele.

Aceste două cursuri poartă denumirea de Educație pentru sănătate” și „Educație pentru viața de familie”, însă pentru ca elevii să ia parte la ele, este necesar de acordul scris al părinţilor. Apar în orar începând cu clasa a VIII-a.

Activități similare au loc și în grădinițe, acolo unde copiii sunt învățați, prin joacă și cântece, ce înseamnă și cât de important este consimţământul și protecţia sexuală, cum să nu devină victima unui abuz şi cum să se apere de orice formă de hărţuire.

Ce procent din nașterile la vârste sub 15% din UE revin României

Pentru că, în majoritatea caselor din România, subiecte ce țin de viața sexuală sunt încă considerate tabu, datele statistice din țara noastră sunt cu adevărat îngrijorătoare. Unul din 4 adolescenți nu folosesc metode de proetcție când fac sex, iar aproape jumătate din nașterile la vârste sub 15 ani din UE sunt înregistrate în România. De asemenea, numărul abuzurilor este în creștere. Un studiu realizat anul trecut arată că 11 copii sunt abuzaţi sexual zilnic în România.

„Educaţia sexuală în şcoli, gândită foarte bine, la vârste corespunzătoare previne agresiunile sexuale, previne sexul neprotejat şi clar face cumva ca fiecare copil să înţeleagă ce înseamnă o relaţie sănătoasă, o relaţie poate chiar sentimental sănătoasă, la timpul ei, nu precoce. Toate măsurile pe care diverse comitete şi comisii, dela inspectorat, până la DGASPC şi poliţie le adoptă în şcoaslă sunt târzii şi sunt ineficiente”, a declarat pshiologul Mihai Copăceanu, potrivit .

Psihologii spun că primele noţiuni de educaţie sexuală ar trebui predate copiilor încă de la vârsta de 3 ani, întrucât între 2 și 3 ani deja încep să observe diferențele între sexe. Între 4 și 5 ani, apar prima dată întrebările despre cum sunt făcuți copiii, iar între 6 și 8 vor răspunsuri clare și sunt capabili să înțeleagă procesul de concepere. Curiozitatea sexuală ajunge la apogeu între 7 și 13 ani, perioadă în care copiii au contact cu oameni de aceeași vârstă și încep să dezvolte interese romantice și sexuale față de persoanele care le plac.

Ce spune Ministrul Educației despre introducerea educației sexuale în școli

Ministrul Educației se declară pro introducerii unei materii care s-i învețe pe elevi informații elementare despre viața sexuală, însă denumirea de „educație sexuală” nu este întocmai pe placul lui .

„O educație sexuală necolorată ideologic și foarte pragmatic, natural, să știi lucrurile importante pentru un om în viața asta trebuie să existe în curriculum, care să poarte numele de educație sanitară”, a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

Nici președintele nu se opune unei astfel de materii, ba chiar o consideră necesară. Însă, din punctul de vedere al liderului de la Cotroceni, elevilor ar trebui să le fie predat un astfel de curs abia după clasa a VI-a sau a VII-a.

În alte țări europene, educația sexuală este obligatorie încă de la vârste fragede. În Olanda, de exemplu, lecțiile încep de la 4-5 ani.