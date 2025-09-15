Daniel David, ministrul Educației, este hotărât să demisioneze din funcție, dacă moțiunea simplă inițiată de partidele din opoziție va trece la Senat. El a declarat că este o problemă de onoare, iar nu de legalitate.

Daniel David hotărât să demisioneze

Ministrul Educației, se confruntă cu o primă , depusă la Senat, de parlamentarii AUR care îi reproșează măsurile de austeritate pe care guvernul le implementează în sistemul educațional. Dezbaterea și votul au fost programate pentru luni, 15 septembrie. Într-o intervenție în emisiunea News Pass, moderată de Gabriela Mihai, Daniel David a declarat că își va depune dacă senatorii vor adopta moțiunea AUR.

„Decizia mea a fost exprimată public. Sunt un ministru care fac parte dintr-un guvern, avem o coaliție de guvernare și iau foarte în serios astfel de lucruri. Dacă văd că actuala coaliție nu mai are forța să susțină programul de guvernare, am declarat public, deși nu sunt obligat să plec, iar premierul nu are obligația să-mi ceară demisia, am să-mi depun demisia”, a declarat Daniel David.

Ministrul Educației a mai spus că măsurile de austeritate pe care le-a impus cadrelor didactice au fost de natură să salveze salariile și bursele din sistemul educațional. Drept urmare, în cazul în care actuala coaliție nu mai are susținerea în parlament, Daniel David a decis să renunțe la funcție. El a spus că va recurge la un astfel de gest din onoare, deși nu există procedură legală care să-l oblige să renunțe la funcția pe care o ocupă.

„Sper, însă, repet, că măsurile de criză ne-au salvat salariile și bursele până la finalul anului, iar pornind de la aceste măsuri putem gândi o reformă pentru un sistem care are nevoie de reforme mari. Mi se pare corect, nu este de procedură. Este o chestie de onoare, iar nu de legalitate”, a precizat ministrul.

Ministrul Educației despre măsurile de austeritate

Întrebat dacă măsurile de austeritate implementate în sistemul de Educație îi aparțin ori i-au fost transmise de la guvern, de Ilie Bolojan, ministrul Daniel David a afirmat că acestea sunt prevăzute în programul de guvernare. El a spus că în calitate de ministru a avut obligația să le implementeze, după ce le-a filtrat din perspectiva sistemului educațional.

Vă amintesc ce a spus premierul în urmă cu câteva săptămâni și vă rog să căutați programul de guvernare asumat de coaliție, unde veți găsi toate măsurile asumate de coaliție. Avem un program de guvernare asumat de coaliție, iar ministrul a avut responsabilitatea legală să le implementeze. Le-am implementat filtrate educațional”, a spus Daniel David.

Ministrul Educației a mai precizat că toate măsurile pe care le-a propus se regăsesc și la nivelul OECD ori în programele Uniunii Europene. El a recunoscut că practicile pe care le-a propus nu sunt cele mai bune, dar a dat vina pe perioada de criză.

„Orice măsură pe care am luat-o la nivel de minister poate fi argumentată prin practici pe care le găsești la nivel de OECD sau la nivel de UE. Nu spun că mereu am reușit să implementăm cele mai bune practici, dar le regăsești în aceste spații”, a precizat David.

Moțiune simplă împotriva lui Daniel David

Plenul a fost convocat ca să dezbată și să voteze luni, 15 septembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. În document sunt criticate măsurile de adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan în domeniul educației. Moțiunea simplă, depusă de senatorii AUR se intitulează „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”.

Moțiunea a fost semnată de 38 de senatori din rândul partidelor de Opoziție, 28 AUR, 6 neafiliaţi, 4 Pace-Întâi România.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se arată în textul documentului depus în Paralment.

Autorii moțiunii simple descriu sistemul de educație, gestionat de Daniel David, ca fiind copilul ilegitim al actualei guvernări, rezultat al unei alianțe politice dăunătare care împing țara într-o direcție greșită. Aceștia reclamă faptul că guvernarea Bolojan pregătește un viitor sumbru pentru cetățenii români. Măsurile care vizează profesorii sunt descrise drept cel mai brutal atac la adresa sistemului de învățământ din ultimii ani.