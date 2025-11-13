B1 Inregistrari!
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 18:30
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Încă un livrator străin a fost atacat! Unde s-a petrecut incidentul
  2. De ce se adună tot mai multe atacuri asupra livratorilor străini

Încă un livrator străin a fost atacat în București! Un tânăr de 20 de ani a încercat să-i fure scuterul, dar trecătorii și polițiștii l-au oprit la timp.

Încă un livrator străin a fost atacat! Unde s-a petrecut incidentul

Un livrator nepalez a fost atacat în Capitală! Totul s-a întâmplat în Sectorul 3, pe strada Sfântul Vineri. Un tânăr de 20 de ani l-a oprit pe livrator și a încercat să îi fure scuterul, încercând în același timp să îl lovească.

Agresorul a vrut să pornească scuterul, însă nu a reușit, iar mai mulți martori au intervenit imediat ca să îl oprească. Doi polițiști rutieri aflați în zonă au acționat imediat și l-au imobilizat pe tânăr. Ulterior, au solicitat intervenția echipajului de la Secția 10, notează observatornews.ro.

De ce se adună tot mai multe atacuri asupra livratorilor străini

Lanțul agresiunilor nu se oprește, iar livratorii străini ajung tot mai des victime ale unor atacuri violente. Amintim că un srilankez a fost umilit pe 3 noiembrie în Popești-Leordeni de o tânără de 23 de ani și un minor. Bărbatul a renunțat ulterior la plângere, spunând că nu dorește să provoace fetei probleme suplimentare după incidentul violent.

De asemenea, un etiopian a fost jefuit pe 13 septembrie în Sectorul 2, fiind lăsat fără scuter, geanta de lucru și bani. Agresorul, un bărbat de 51 de ani, a fost identificat și reținut de polițiști aproape o lună după incident.

Și un livrator din Bangladesh a fost atacat pe 26 august în Sectorul 2 de un tânăr violent. Acesta l-a insultat cu mesaje extremiste, transformând incidentul într-un caz discutat intens la nivel național.

Fiecare caz a stârnit reacții puternice și a alimentat discuțiile despre siguranța livratorilor străini în Capitală.

