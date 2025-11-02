B1 Inregistrari!
Livrator asiatic agresat pe o stradă din Popești Leordeni. Poliția a deschis dosar penal (VIDEO)

Adrian Teampău
02 nov. 2025, 19:28
Livrator asiatic agresat pe o stradă din Popești Leordeni. Poliția a deschis dosar penal (VIDEO)
  1. Livrator asiatic atacat pe o stradă
  2. Poliția revine cu noi precizări despre incident

Un livrator asiatic a fost agresat pe o stradă din localitatea Popești-Leordeni, de un cuplu. Tânărul a fost scuipat și lovit cu un cablu de încărcător. În acest caz, poliția a deschis un dosar penal.

Livrator asiatic atacat pe o stradă

Încă un muncitor străin a fost agresat pe o stradă din România. Victima, un livrator asiatic, din Sri Lanka a fost atacat de o tânără și de iubitul acesteia. Agresiunea a avut loc după o șicanare în trafic, iar incidentul a fost surprins într-o înregistrare video. Tânărul agresat s-a adresat poliției care a intervenit și a deschis dosar penal.

„În data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 12:45, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi de către o persoană 24 de ani de cetăţenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei şincanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât şi l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză”, a transmis IPJ Ilfov.

În imaginile din videoclip se vede cum tânăra îl lovește pe muncitorul străin cu un cablu de la încărcător. Ea îl scuipă și îl înjură, în timp ce iubitul ei îl ceartă și îi cere să oprească filmarea. Victima, vizibil speriată, a încearcă să-i liniștească pe cei doi, insistând că se va adresa poliției. De altfel, în cele din urmă, tânărul de 24 de ani, cetățean străin, a reclamat agresiunea.

„În jurul orei 15:45, în urma unei şicanări în trafic între tânărul de 24 de ani şi două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”, mai precizează Poliţia Ilfov.

Poliția revine cu noi precizări despre incident

La o  zi după incident, când videoclipul a apărut în spațiul public, Poliția a revenit cu noi detalii despre agresiune. Într-un nou comunicat de presă, IPJ Ilov a precizat că cei doi agresori au fost identificați. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

În urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, faptă săvârşită în data de 1 noiembrie a.c., în contextul unei şicanări în trafic. În urma incidentului, un bărbat de 24 de ani ar fi fost agresat fizic şi verbal de două persoane. Cei în cauză sunt un tânăr de 17 ani şi o tânără de 23 de ani”, a mai transmis Poliţia.

Reamintim că, în august, un bărbat asiatic, livrator de mâncare în București a fost victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neașteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Pe 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile.

Astfel de incidente au fost condamnate de însuși președintele României, Nicușor Dan. El a subliniat că asemenea acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

