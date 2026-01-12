B1 Inregistrari!
Incendiu mortal în județul Brașov, un adolescent și-a pierdut viața. Care este cauza izbucnirii flăcărilor

12 ian. 2026, 10:10
Incendiu mortal în județul Brașov, un adolescent și-a pierdut viața. Care este cauza izbucnirii flăcărilor
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Satul Nou, județul Brașov
  2. Ce se știe despre cauza izbucnirii incendiului

Un incendiu izbucnit în zorii zilei într-o locuință din județul Brașov s-a transformat într-o tragedie, soldată cu pierderea vieții unui adolescent. Intervenția pompierilor a fost una amplă, însă deznodământul a fost unul dramatic, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Ce s-a întâmplat în această dimineață în Satul Nou, județul Brașov

Un incendiu puternic a cuprins o locuință din localitatea Satul Nou, județul Brașov, în dimineața acestei zile, alarmarea pompierilor fiind făcută în jurul orei 07:00. La momentul sosirii echipajelor, flăcările se manifestau violent, existând riscul extinderii focului la construcțiile din apropiere. În interiorul casei afectate de incendiu se afla un copil în vârstă de aproximativ 16 ani, care, din păcate, nu a mai putut fi salvat. Potrivit informațiilor preliminare, minorul a fost găsit fără viață în timpul operațiunilor de intervenție desfășurate de pompieri.

La fața locului au fost mobilizate forțe importante pentru gestionarea situației, fiind trimise cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD. Una dintre autospeciale a aparținut Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Hălchiu, care a sprijinit intervenția pompierilor militari.

Echipajele operative au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru limitarea efectelor negative produse de flăcări asupra structurii locuinței. În ciuda eforturilor depuse, personalul medical nu a mai putut face nimic pentru copilul surprins în interiorul imobilului.

Ce se știe despre cauza izbucnirii incendiului

La acest moment, cauza exactă a incendiului nu este cunoscută, urmând să fie stabilită în urma cercetărilor efectuate de specialiști. Intervenția pompierilor a continuat și după stingerea flăcărilor, fiind necesară îndepărtarea elementelor distruse și asigurarea zonei afectate.

Autoritățile au precizat că astfel de anchete sunt esențiale pentru a determina circumstanțele producerii tragediei și pentru a preveni evenimente similare în viitor. Datele obținute vor fi analizate pentru a stabili dacă a existat o defecțiune tehnică sau o altă sursă de aprindere.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov reamintesc importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, mai ales în sezonul rece. În această perioadă, utilizarea intensă a sobelor, a centralelor termice și a altor surse de încălzire crește semnificativ riscul producerii unor incendii, relatează G4Media.

Verificarea periodică a instalațiilor de încălzire, evitarea improvizațiilor și supravegherea atentă a copiilor sunt măsuri considerate esențiale pentru reducerea pericolelor. Autoritățile subliniază că neglijența sau improvizațiile pot avea consecințe dramatice, așa cum s-a întâmplat în cazul tragediei din Satul Nou.

