Incendiu suspect la un depozit de muniție din localitatea Mija, județul Dâmbovița. Focul a fost stins înainte de intervenția pompierilor, însă 25 de persoane au fost evacuate. Este al doilea asemenea incident care se produce în ultimele luni.

Pompierii din detașamentul Moreni au intervenit în localitatea Mija, în urma unui apel la numărul de urgență 112. Autorul apelului a semnalat un incendiu la un depozit de muniție din localitate. Până la intervenția autorităților, incendiu a fost stins, iar în zonă au fost constatate doar degajări de fum.

„Detaşamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informaţii ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. Se acţionează pentru ventilarea spaţiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane”, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.

La faţa locului sunt mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o autospecială de descarcerare.

Ministrul Miruță a fost informat despre incendiu

Ministrul Economiei, , a fost „informat și urmărește îndeaproape situația” de la depozitul de muniție din Mija. Informația a fost transmisă de .

În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că au ars părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM. Aceste încărcături au un preț aproximativ de 70 de euro per componentă.

De asemenea, o clădire cu o suprafață de circa 150 mp a fost afectată de incendiu.

O explozie soldată cu patru răniți s-a înregistrat în 2007

Aesta nu este singurul asemenea incident care s-a petrecut la Mija, la . În 2007, patru persoane au fost rănite, în urmă unei explozii produse la uzina din județul Dâmbovița. Explozia a fost urmată de un incendiu, care a fost stins la scurt timp de pompierii militari.

Cei patru muncitori răniți au suferit arsuri și traumatisme și au fost transportați la Spitalul Județean din Târgoviște. Trei dintre ei prezentau arsuri pe 30% din suprafață corpului, iar cel de-al patrulea era rănit ușor.

Deflagratia s-a produs în timp ce se lucra la dezamorsarea unui echipament ce conținea pulbere. Această s-a aprins și a explodat fiind rănite trei femei și un bărbat.

Înființată în anul 1938 sub numele de Întreprinderea Română Mecanică și Chimică Mija, uzina de la Mija funcționează ca filială a C.N. Romarm. Acolo se fabrică atât armament și muniții pentru Armata Română, cât și componente de oțel care sunt folosite în industria civilă.

Al doilea incident din ultimele luni

Un incendiu puternic a izbucnit, în luna august, în hala cu muniție a . Focul s-a extins pe aproximativ 700 de metri pătrați și a fost însoțit de explozii puternice în interiorul halei.

Pentru stingerea flăcărilor care se manifestă pe o suprafață de 300 mp, la fața locului au fost alocate 4 autospeciale de stingere și 1 ambulanță SMURD de la ISU Alba, 2 autospeciale de stingere de la ISU Hunedoara și 2 autospeciale cu roboți (1 de la ISU Mureș și 1 de la ISU Brașov), a transmis IGSU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania.

Potrivit estimărilor, în flăcări au fost distruse aproximativ aproximativ 130.000 de cartuşe. La vremea respectivă, ministrul Radu Miruță lua în considerare chiar un posibil sabotaj

Poliţia judeţeană Alba a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. Deși au trecut mai multe luni de la producerea sinistrului, până acum nu se știe ce s-a întâmplat. Ca în multe alte cazuri sensibile, investigațiile bat pasul pe loc.