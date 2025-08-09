B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Incendiul de la Chilia Veche. Au intervenit trei elicoptere Black Hawk

Incendiul de la Chilia Veche. Au intervenit trei elicoptere Black Hawk

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 14:01
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Autoritățile transmit că sâmbătă dimineață, 9 august, a fost reluată misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche, la fața locului aflându-se trei elicoptere Black Hawk, peste 30 de cadre și 11 mijloace de intervenție.

Cuprins

  • Mesajul autorităților
  • Recomandări pentru cetățeni

Mesajul autorităților

„Misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche a fost reluată în această dimineață. Trei elicoptere Black Hawk, aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI, execută misiuni de aruncare cu apă prin sistemul Bambi Bucket și misiuni de transport al pompierilor către zona afectată. Intervenția aeriană se desfășoară concomitent cu acțiunea echipajelor terestre, dotate cu forțe și mijloace specifice. Peste 30 de cadre și 11 mijloace de intervenție au fost mobilizate în lupta cu flăcările”, a transmis IGSU.

La fața locului au intervenit:

  • 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)
  • 1 autospecială pentru transport apă
  • 2 microbuze
  • 1 punct de comandă mobil (PCM)
  • 1 ambarcațiune IB5 din cadrul Pichetului de Pompieri Nave Operative Crișan
  • 1 ambarcațiune multirol din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea
  • 3 elicoptere aparținând IGAv.

„Echipajele implicate acționează integrat, depunând eforturi susținute pentru limitarea extinderii focarelor și lichidarea incendiului în cel mai scurt timp posibil”, a mai transmis IGSU.

Recomandări pentru cetățeni

Suprafața afectată este estimată la aproximativ 30 de hectare de fond forestier și 30 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș și lizieră, conform Adevărul.

Vineri, au fost implicați pentru stingerea incendiului 30 de pompieri, 12 membri ai echipajelor de intervenție aeriană, 2 autospeciale de stingere, 3 elicoptere Black Hawk, precum și sprijinul acordat de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche și Ocolul Silvic Chilia Veche.

„Elicopterele Black Hawk au efectuat 165 de aruncări cu sistemul Bambi Bucket, totalizând peste 410 tone de apă dispersată asupra focarelor.

Recomandăm populației să:

Nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile;

Nu arunce resturile de țigară la întâmplare, deoarece pot genera incendii”, a mai precizat IGSU.

Arderea miriștilor, a turbăriilor, a litierei pădurii, a stufului, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase este interzisă.

