Acasa » Eveniment » Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare

Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare

B1.ro
09 sept. 2025, 20:14
Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
Sursa foto: Pixabay

Elevii din mai multe unități de învățământ nu s-au întors încă în bănci. Abia astăzi, în unele școli s-a ținut festivitatea de deschidere, în timp ce unii elevi au venit să își ia manualele și s-au întors acasă.

Cuprins:

  1. Ce riscă profesorii care nu se prezintă mâine la ore
  2. Ce diferențe există între profesorii din România și cei din alte state

Ce riscă profesorii care nu se prezintă mâine la ore

Pentru elevii care își doresc să înceapă cursurile nu a fost nici ziua de astăzi cu noroc. Începerea școlii a fost din nou amânată, astfel că unii elevi abia au participat la festivitatea de deschidere, în timp ce alții și-au luat manualele și s-au întors acasă după doar o oră.

De mâine, profesorii ar trebui să își reia poziția de la catedră. În caz contrar, riscă să primească mai puțini bani la salariu. Însă, soarta elevilor rămâne încă sub semnul întrebării.

Ce diferențe există între profesorii din România și cei din alte state

În ciuda nemulțumirilor profesorilor de la noi din țară, raportul internaţional al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică arată că salariile cadrelor didactice nu sunt atât de scăzute pe cât se crede. Conform acestuia, dascălii de la clasele primare câştigă cu 14% mai mult decât angajaţii cu studii superioare, în timp ce în alte țări, în medie, veniturile cadrelor didactice sunt cu aproape 20% mai mici, relatează Observator News.

