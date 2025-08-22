Țara care a decis să interzică jocurile de noroc online: „În timp ce unii se nenorocesc și își distrug familiile, alții se îmbogățesc”

Parlamentul a adoptat, recent, o lege prin care se interzic online, după ce un raport oficial a relevat că aproximativ o treime din populație este dependentă și pierde anual miliarde de dolari. Estimările guvernamentale arată că 450 milioane de cetățeni pierd anual 2,3 miliarde de dolari în cazinouri online.

Oficialii de la New Delhi explică și motivele pentru care au adoptat legea:

„Această lege vizează reducerea dependenţei, oprirea distrugerii financiare precum și stoparea problemelor sociale care vin la pachet cu stigma asociată fenomenului. Promisiunea îmbogățirii rapide este o iluzie.”

Cuprins:

Ce pedepse prevede legea

Noua legislație din India prevede, potrivit , că orice persoană sau firmă care oferă jocuri de noroc online riscă până la cinci ani de închisoare. Criticii atrag atenția că interdicția ar putea muta activitatea către piața subterană:

„Vrem o înăsprire a reglementării şi a taxării mai degrabă decât o interdicţie generală”, susțin firmele din domeniu.

Guvernul indidian motivează, însă, că sunt prea mari costurile sociale pentru a fi tolerate:

„Sinuciderile sunt prevalente în rândul dependenților, astfel în timp ce unii se nenorocesc și își distrug familiile, alții se îmbogățesc.”

Ce excepții include legea

Noua lege include, însă, unele excepţii, mai exact, pentru sporturile electronice şi jocurile educative, care, potrivit Guvernului, vor fi promovate în cadrul economiei digitale.

Care sunt alte motive pentru care au fost interzise

Autoritățile din India invocă și lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, probleme asociate cu industria jocurilor de noroc online.

De asemenea, interdicția include și site-urile de poker online și platformele de tip fantasy sports, chiar dacă acestea sponsorizează echipa națională și liga indiană de cricket, sportul rege în India.