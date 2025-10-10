B1 Inregistrari!
Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!". A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)

Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!”. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)

Ana Maria
10 oct. 2025, 14:32
Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: Nu ieșiți de aici!. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @Brian Cristian
Cuprins
  1. Diana Buzoianu, amenințată. Ce s-a întâmplat la ședința de la Baia Mare
  2. Cum a degenerat situația
  3. Cum a reacționat Diana Buzoianu după incident

Diana Buzoianu a fost amenințată, vineri, în cadrul unei ședințe. Ministrul Mediului a trecut prin momente tensionate, în timpul unei întâlniri oficiale la Baia Mare.

Diana Buzoianu, amenințată. Ce s-a întâmplat la ședința de la Baia Mare

Un bărbat prezent la ședință a amenințat-o că nu o va lăsa să plece până nu îi răspunde la întrebări, forțând intervenția jandarmilor.

Evenimentul avea ca temă ecologizarea iazurilor din zonă, iar la discuții participau reprezentanți ai autorităților locale și județene. În timpul ședinței, bărbatul respectiv a cerut de mai multe ori să i se dea cuvântul, dar solicitarea i-a fost respinsă.

Cum a degenerat situația

Potrivit Antena 3 CNN, în momentul în care Diana Buzoianu a ales să nu-i răspundă la întrebări, bărbatul și-a pierdut cumpătul. S-a ridicat brusc și i s-a adresat ministrului într-un ton amenințător:

„Nu ieșiți de aici!”, i-ar fi spus bărbatul ministrului Mediului.

Reacția Dianei Buzoianu a fost imediată:

„Poftim?!”, a răspuns surprinsă Diana Buzoianu.

Însă, în loc să se calmeze, bărbatul a continuat:

„Nu ieșiți de aici, până nu stați de vorbă cu mine!”.

Situația a degenerat rapid, iar jandarmii prezenți la fața locului au fost nevoiți să intervină. Potrivit sursei citate anterior, forțele de ordine l-au ridicat pe bărbat și l-au scos din sală pentru a preveni escaladarea conflictului.

Potrivit primelor informații, bărbatul voia să discute cu ministrul Mediului despre posibilitatea de a extrage lemn din păduri, pentru foc, fără acordul Ocolului Silvic, o practică interzisă de le

Cum a reacționat Diana Buzoianu după incident

Până la această oră, ministrul Mediului nu a făcut nicio declarație publică despre incidentul petrecut la Baia Mare. Evenimentul ridică, însă, semne de întrebare cu privire la climatul tensionat în care au loc discuțiile despre problemele de mediu și gestionarea resurselor naturale din România.

Incidentul de la Baia Mare a avut loc în contextul unei vizite oficiale privind proiectele de ecologizare națională.

