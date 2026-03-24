Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. „Sunt corect cu dumneavoastră şi vă spun adevărul". Explicațiile Guvernului

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 19:25
Reprezentanți ai minerilor din Gorj, discuție cu premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. De ce au protestat minerii
  2. Ce a transmis Guvernul după discuția dintre mineri și Bolojan

Reprezentanții minerilor care au protestat în fața Guvernului, marți după-amiază, n-au obținut nimic la discuția cu premierul Ilie Bolojan.

De ce au protestat minerii

Circa o mie de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au protestat în fața Guvernului, supărați că 1.500 de salariaţi vor rămâne fără locuri de muncă de la 1 aprilie, iar alții 300 din 1 mai, date de la care le expiră contractele de muncă ce nu vor mai fi reînnoite.

Ei mai reproșează faptul că reprezentanţii companiei nu le-au oferit măsuri de protecţie socială.

”Suveraniștii” aduși de Realitatea Plus la acest protest au făcut scandal, jandarmii intervenind. Detalii AICI.

În timpul protestului, premierul Ilie Bolojan (PNL) a vorbit, la Palatul Victoria, cu o delegație a sindicatelor minerilor. La discuții au mai participat ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), și președintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Poziția Guvernului e că reînnoirea respectivelor contracte individuale de muncă nu e posibilă, iar acordarea unor drepturi salariale compensatorii nu e prevăzută de legislația muncii.

Ce a transmis Guvernul după discuția dintre mineri și Bolojan

„Reprezentanții sindicali au solicitat reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, pentru 1476 de salariați, respectiv la 1 mai 2026, pentru 317 de salariați. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, reprezentanții sindicatelor au solicitat acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru angajații cărora nu le vor fi reînnoite contractele de muncă.

”Personal, înțeleg situația socială, însă sunt corect cu dumneavoastră și cu oamenii pe care îi reprezentați și vă spun adevărul. În urmă cu câțiva ani, România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani. Aceste angajamente și starea economică a C.E. Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum, incluse în Planul de restructurare a companiei”, a afirmat premierul Bolojan.

Aceste măsuri aflate în implementare au la bază documente aprobate începând cu anul 2020 și fac parte din programul de restructurare și decarbonizare aprobat la nivel național și european.

În plan economic, societatea a încheiat exercițiul financiar 2025 cu o pierdere contabilă estimată la aproximativ 1 miliard de lei, în contextul în care costurile generate de achiziția certificatelor de emisii CO₂, în valoare de peste 2 miliarde de lei, reprezintă 38,5% din totalul cheltuielilor.

În această conjunctură, a fost adoptat Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară care cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, atât de natură operațională, cât și reduceri de personal, în acord cu calendarul actualizat privind decarbonizarea sectorului energetic și închiderea capacităților pe bază de cărbune.

Potrivit acestui plan, reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, respectiv 1 mai 2026, nu va fi posibilă, iar acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru salariații aflați în astfel de situații nu este prevăzută de legislația muncii”, a explicat Guvernul, într-un comunicat.

