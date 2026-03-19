Cristian Andrei a avut o reacție nervoasă în timpul emisiunii „În Oglindă” de la Kanal D 2, când moderatorul Mihai Ghiță i-a citit o parte din mărturiile presupuselor sale victime.

Cristian Andrei: Am avut o poveste erotică cu una dintre persoanele care m-au denunțat

„Credeți că anumite fete sau femei care au dat declarații împotriva dvs au suferit de un soi de abandon? Că nu le-ați mai dat atenție?, a întrebat Mihai Ghiță.

Cristian Andrei a explicat atunci: „S-a întâmplat, cu siguranță, și asta. Aici admit că am greșit. Am creat această atmosferă de sprijin emoțional și după probabil persoana aceea a simțit că nu mai primește”

Andrei a mai fost întrebat dacă a depășit vreodată bariera emoțională, el răspunzând că „eu am avut o poveste erotică cu una dintre persoanele care m-au denunțat”.

Emisiunea urmează să se difuzeze integral pe 21 martie, dar fragmentul cu ieșirea lui Cristian Andrei

Cristian Andrei îi pune ”diagnostice” moderatorului

La un moment dat, când Mihai Ghiță prezintă o parte din declarațiile victimelor, Cristian Andrei se enervează, se ridică brusc și se îndreaptă spre moderator.

„Faptul că tu ești pornit să-mi tot extragi mie lucruri pe care le-au scris ei arată că asta îți trebuie. Ai această nevoie, poate e nevoia ta să-ți lămurești scandalul din interiorul tău. (…)

Și atunci, pentru cine faci tu asta? E un rechizitoriu. Răspunsul meu pentru toate astea e… Uită-te la mine!”, îi spune Cristian Andrei lui Mihai Ghiță.

Ce acuzații i se aduc lui Cristian Andrei

Cristian Andrei este acuzat că, în perioada 01.07.2004 – 10.11.2025, ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog fără a avea studii de specialitate acreditate și de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, el este acuzat de agresiune sexual, respectiv viol în cazul a trei paciente, acesta „profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică”, spun anchetatorii.

Cercetările continuă pentru de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.