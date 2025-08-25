Înghețată de vanilie, făcută în casă. Rețeta unui desert răcoritor, perfect pentru o zi de august

Sezonul cald aduce cu sine și pofta de , iar înghețata de casă este una dintre cele mai căutate . Cremoasă, aromată și fără adaosuri artificiale, înghețata de vanilie pregătită după rețeta clasică poate fi realizată chiar în propria bucătărie, cu ingrediente simple și la îndemâna oricui.

Care sunt ingredientele de bază

Potrivit , pentru un litru de înghețată de vanilie, ai nevoie de:

250 ml frișcă naturală

250 ml lapte

4 gălbenușuri

100-150 g zahăr tos (în funcție de cât de dulce preferi)

½ păstaie de vanilie

un praf de sare

Zahărul nu adaugă doar gust, ci contribuie și la textura cremoasă. Dacă se reduce cantitatea, există riscul să se formeze cristale de gheață.

Cum se prepară crema de ouă

Procesul începe cu gălbenușurile, bătute împreună cu zahărul și sarea, până devin spumoase. Între timp, laptele se fierbe cu păstaia de vanilie și semințele acesteia, apoi se adaugă treptat peste amestecul de ouă. Crema rezultată se gătește la bain-marie, la aproximativ 70-72°C, temperatura la care gălbenușurile devin sigure pentru consum, dar fără a se coagula.

Cum se obține textura cremoasă

După răcire și refrigerare, crema se bate din nou, apoi se încorporează treptat frișca naturală, bine răcită. Rezultatul este baza de înghețată, gata pentru congelare.

Ce faci dacă nu ai aparat de înghețată

Dacă dispui de o mașină specială, compoziția se toarnă în aparat și se lasă la procesul de înghețare. În lipsa acestuia, înghețata se pune într-o cutie de plastic cu capac, la congelator, și se amestecă manual la fiecare 30 de minute până la solidificarea completă. Acest pas este esențial pentru a evita formarea cristalelor de gheață.

O rețetă simplă, dar cu rezultate spectaculoase

Cu doar câteva ingrediente și puțină răbdare, poți obține o înghețată de vanilie fină și cremoasă, perfectă pentru a fi servită simplă sau ca bază pentru alte deserturi. Este o alternativă sănătoasă la variantele din comerț și o experiență culinară satisfăcătoare pentru întreaga familie.