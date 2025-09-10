B1 Inregistrari!
Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale

Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale

B1.ro
10 sept. 2025, 16:36
Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 10 septembrie 2025, o întâlnire oficială cu domnul Gennadiy Chyzhykov, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei (UCCI), în marja Adunării Generale anuale a Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, la care România, prin Camera Națională, a preluat președinția acestei organizații.

Întâlnirea bilaterală a vizat consolidarea cooperării economice dintre cele două state și identificarea de noi oportunități de dezvoltare în contextul regional actual. Discuțiile s-au concentrat pe evaluarea situației economice regionale, cu accent pe relațiile comerciale dintre România și Ucraina.

„România poate juca un rol fundamental în reconstrucția economică a Ucrainei, valorificând avantajele noastre geografice și infrastructura dezvoltată. Portul Constanța reprezintă o poartă foarte importantă pentru comerțul ucrainean către piețele europene și internaționale, iar experiența noastră în integrarea europeană poate fi valoroasă pentru parcursul ulterior al Ucrainei. Avem nevoie de o dezvoltare a coridoarelor de transport și logistică pentru a valorifica avantajele strategice ale infrastructurii românești. De asemenea, trebuie să existe un transfer de experiență prin programe de mentorat și schimb de bune practici între mediile de afaceri din cele două țări, precum și o cooperare în domenii strategice precum energia verde, digitalizarea, agricultura etc., sectoare în care ambele țări au avantaje competitive și potențial de complementaritate”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

