În sezonul virozelor, consumul de alimente bogate în vitamine, minerale, și omega-3 ajută imunitatea să funcționeze optim. Pentru imunitate puternică, organismul are nevoie de nutrienți care susțin producția de anticorpi și protejează celulele. Totodată, este important să menținem sănătatea florei intestinale prin consumul regulat de alimente prebiotice și probiotice.

Cum putem stimula imunitatea prin alimentație și stil de viață

Imunitatea nu depinde doar de alimentație, ci și de somn odihnitor, gestionarea stresului, mișcare regulată, hidratare corectă și renunțarea la fumat. Printre alimentele care o susțin se numără peștele gras, mai ales sardinele, bogat în omega-3 antiinflamator, fier, seleniu și zinc. Iaurtul și lactatele acide aduc probiotice care refac și diversifică microbiota intestinală.

Ceaiul verde conține teanină, ce poate amplifica de cinci ori capacitatea de apărare a organismului. Pătrunjelul oferă multă vitamina C antioxidantă și fier cu efect antianemic. Ardeiul gras și morcovii sunt bogați în , precursor al vitaminei A, iar oul furnizează proteine de înaltă calitate, vitamine antioxidante și minerale esențiale, potrivit stirileprotv.ro.

Care sunt alimentele surprinzătoare care întăresc imunitatea

Ceapa conține compuși sulfurici care stimulează limfocitele și luptă împotriva virusurilor, bacteriilor și ciupercilor. Și usturoiul are proprietăți antivirale, antibacteriene și antifungice puternice care protejează sistemul imunitar.

sunt bogate în vitamina C și antioxidanți care sprijină apărarea naturală a organismului. Vinul roșu conține compuși fenolici care ajută la eliminarea toxinelor și protejează celulele de efectele poluanților. De asemenea, cafeaua furnizează antioxidanți ce susțin detoxifierea organismului și reduc stresul oxidativ.

O alimentație sănătoasă nu oferă protecție completă împotriva bolilor, dar reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire și complicațiile. Somnul regulat și odihnitor ajută sistemul imunitar să funcționeze corect și să lupte eficient împotriva infecțiilor zilnice. În pluc, hidratarea corespunzătoare și activitatea fizică constantă susțin imunitatea și contribuie la menținerea unei stări generale de sănătate optime.