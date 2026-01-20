Specialiștii de la Administrația Națională „Apele Române” au intervenit de urgență la Barajul Gurghiu, după ce fenomenele de iarnă au afectat captarea apei brute. Autoritățile dau asigurări că alimentarea populației nu a fost întreruptă, intervențiile vizând prevenirea oricărui risc imediat.

Ce probleme au apărut la priza de apă de la Barajul Gurghiu

Marți dimineață, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute, de minus zece grade Celsius, s-au format pod de gheață și depuneri specifice sezonului rece la priza de apă a Barajului Gurghiu. Pojghița de gheață și năboiul (gheață, material vegetal și impurități) au afectat funcționarea normală a captării apei.

a explicat că aceste fenomene au apărut în contextul condițiilor meteorologice severe, fără a conduce însă la sistarea furnizării apei către populație.

Cine a intervenit și cum a fost coordonată acțiunea

Intervenția a fost realizată de Administrația Bazinală de Apă Mureș, în colaborare cu operatorul Aquaserv – Sucursala Reghin și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș. Echipele au acționat încă din primele ore ale dimineții pentru a limita efectele gheții asupra sistemului hidrotehnic, raportează News.ro.

În comunicatul oficial, autoritățile au precizat: „Pentru prevenirea riscului de întrerupere a alimentării cu apă, echipele din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş – Sistemul Hidrotehnic Reghin au intervenit încă de la primele ore ale dimineţii, atât mecanizat, cât şi manual, pentru spargerea şi îndepărtarea gheţii: cu buldoexcavatorul – pentru spargerea gheţii în camera de încărcare; manual – pentru spargerea gheţii în faţa prizei de apă a barajului Gurghiu, zona prin care apa intră gravitaţional în canalul Gurghiu, care alimentează cu apă brută Uzina de Apă Reghin”.

Ce măsuri au fost luate pentru menținerea alimentării cu apă

Pentru a asigura continuitatea alimentării cu apă, autoritățile au suplimentat debitul prin utilizarea a două motopompe de mare capacitate.

O motopompă de 500 metri cubi pe oră, pusă la dispoziție de ISU Mureș, captează apa din amonte de priză și o direcționează spre canalul Gurghiu. În paralel, o motopompă de 690 metri cubi pe oră, aparținând Administrației Bazinale de Apă Mureș, captează apa din aval de . Aceasta pompează apa în același canal, contribuind la menținerea debitului necesar pentru alimentarea uzinei de apă din Reghin.

Autoritățile au anunțat că un excavator cu braț lung se află în deplasare către baraj, urmând să intervină pentru curățarea zonei prizei de . Scopul acestei acțiuni este limitarea pătrunderii năboiului și reducerea riscului apariției unor noi blocaje.

Administrația Națională „Apele Române” subliniază că situația este monitorizată constant, iar intervențiile continuă până la stabilizarea completă a sistemului de captare, fără impact asupra consumatorilor.