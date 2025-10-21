Un nou caz de intoxicare cu o soluție de în județul Constanța. O fetiță în vârstă de șase ani a ajuns la , de urgență, după ce părinții au tratat-o cu o soluție de deparazitare.

Un nou caz de intoxicare la copii

Incidentul s-a petrecut în localitatea Runcu, din județul Constanța. Noul caz de intoxicare cu o substanță de deparazitare a fost constatat la o fetiță în vârstă de șase ani. Micuța, tratată de părinți cu substanța toxică, s-a simțit rău. Astfel a fost solicitată intervenția ambulanței, după cum a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean ( ) Constanţa.

Potrivit sursei citate, lucrătorii Poliţiei Hârşova au fost sesizaţi prin , în jurul orei 15:00. Autorul apelului a anunțat că un copil are nevoie de îngrijiri medicale, fiind vorba despre un nou caz de intoxicare.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că o fetiţă, de 6 ani, din localitatea Runcu, ar fi fost intoxicată cu o substanţă toxică, fiind tratată de către părinţi cu o soluţie cu efect antiparazitar. Minora a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.

În acest caz de intoxicare, poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

De ce reprezintă substanțele atiparazitare un risc pentru copii?

Substanțele de deparazitare, folosite în scop veterinar pentru tratarea animalelor, fie pentru dezinsecția locuințelor, reprezintă un pericol pentru copii. Acestea conțin compuși chimici foarte toxici pentru uz uman. Există persoane, în special în mediul rural, care ignoră aceste aspecte și le folosesc și pentru deparazitarea celor mici.

Părinții sau bunicii, din lipsă de informare sau din dorința de a trata rapid o infestare cu păduchi la copii, folosesc produse de deparazitare de uz veterinar, cum ar fi insecticidele din clasa organofosforicelor (Ex: Tomoxan). Așa se ajunge la situații în care copiii sunt intoxicați cu astfel de substanțe și necesită îngrijiri medicale de urgență.

Simptomele otrăvirii pot varia de la greață și vărsături, până la convulsii severe și leziuni neurologice permanente.

Mai multe cazuri de intoxicare la copii

În 2024, presa a relatat mai multe cazuri de intoxicare în care au fost implicați copii. Un astfel de caz a implicat trei minori dintr-o familie din Ialomița Aceștia au fost spălați pe cap cu o substanță de deparazitare pentru uz veterinar. Unul dintre aceștia a murit, iar ceilalți doi au ajuns de urgență, în stare gravă, la spital.

Un caz similar a fost raportat în în județul Hunedoara. Trei fetiție, cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani, au fost transportate de urgență la spital.