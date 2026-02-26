Inundații în două localități din județul Giurgiu, provocate de ploi şi de topirea zăpezii, din ultima perioadă. Pompierii au intervenit pe tot parcursul nopții pentru evacuarea apei și limitarea pagubelor.

Mai multe gospodării din două localităţi din judeţul Giurgiu au fost afectate de inundaţii provocate de ploile din ultimele zile și de topirea zăpezii. Autoritățile au emis un de inundații pentru întreg județul, iar locuitorii din 19 localități au primit avertizări de tip RO-ALERT. Codul portocaliu, care are în vedere creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de inundaţie, este valabil până la ora 12.00.

„În ultimele ore, pompierii giurgiuveni au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării afectate de acumulările de apă provenite din ploi şi topirea zăpezii, în următoarele localităţi, respectiv la Copaciu, comuna Ghimpaţi unde au fost afectate cinci curţi, pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, la Ghimpaţi unde apa a inundat patru curţi, pe o suprafaţă de aproximativ 12.000 de metri pătraţi şi un beci”, se arată într-un comunicat de presă transmis de .

Potrivit sursei citate, în localitățile respective, au intervenit pe tot parcursul nopții pentru evacuarea apei și pentru limitarea pagubelor. Au fost prezenți la fața locului lucrătorii Detaşamentului Giurgiu şi Secţiei Mihăileşti, cu mijloace tehnice specifice pentru evacuarea apei.

Avertizare din partea ISU Giurgiu

În contextul emiterii codului portocaliu de inundaţii, în judeţ, autorităţile au trimise mesaje RO-ALERT în mai multe comune:

Singureni;

Crevedia Mare;

Comana;

Iepureşti;

Izvoarele;

Schitu;

Mârşa;

Vânătorii Mici;

Toporu;

Stoeneşti;

Clejani;

Bucşani;

Bulbucata;

Letca Nouă;

Răsuceni;

Călugăreni;

Roata de Jos;

Ghimpaţi;

Mihai Bravu.

„Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, precum şi a cedării apei provenite din topirea stratului de zăpadă, există posibilitatea producerii unor creşteri importante de debite şi niveluri, cu depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râul Neajlov. Fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta cu intensitate mai mare pe sectorul aferent staţiei hidrometrice Vadu Lat”, se mai arată în comunicatul de presă al ISU Giurgiu.

Evoluţia prognozate este permanent monitorizată prin Centrul Operaţional al inspectoratului, fiind activată grupa operativă.