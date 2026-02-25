După ninsorile consistente din ultimele zile și creșterea temperaturilor care favorizează topirea rapidă a zăpezii, autoritățile hidrologice au semnalat riscuri sporite. Situația vizează județul Buzău, unde mai multe cursuri de apă pot genera viituri locale.

Care sunt zonele identificate cu risc de inundații

a transmis că, pe teritoriul județul Buzău, au fost identificate șapte zone cu risc potențial de inundații. Analiza vizează sectoare de pe râurile Buzău, Bâsca Chiojdului, Sărăţel, Câlnău, Comisoaia, Sărata și Bălăneasa, în special în avalul localităților riverane.

Specialiștii atrag atenția că viiturile de iarnă pot fi amplificate de combinația dintre ploi, topirea stratului de zăpadă și blocajele produse de formațiuni de gheață. La acestea se adaugă capacitatea redusă de retenție a apei în pădurile de foioase, aflate în repaus vegetativ.

Ce măsuri spune administrația că are pregătite

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa anunță că gestionează riscul de inundații printr-un set de măsuri preventive și operaționale, aplicate constant în perioadele cu instabilitate hidrometeorologică. Instituția susține că este pregătită să intervină rapid pentru limitarea pagubelor, prin planificare, simulări și alocarea resurselor necesare.

„Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

Măsuri de îmbunătăţire a pregătirii pentru a reduce efectele adverse ale inundaţiilor;

organizarea de exerciții de simulare cu participarea tuturor instituţiilor judeţene cu atribuţii în managementul riscului la inundații ;

Elaborarea în mod unitar a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, ce se elaborează pe judeţe, localităţi şi de către utilizatorii de apă potenţial poluatori:

Asigurarea resurselor umane şi financiare necesare gestionării în bune condiţii a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, dotarea cu materiale şi mijloace de intervenţie operative împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale”, se arată în comunicatul oficial.

Cum este monitorizată infrastructura hidrotehnică

Pentru reducerea riscului în punctele vulnerabile, autoritățile afirmă că verifică periodic lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor. Controlul vizează în special zonele considerate critice, unde pot apărea cedări sau acumulări periculoase de apă, relatează Antena3.

Potrivit administrației, „anual, o comisie interdisciplinară formată din specialişti din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, AN şi ABA Buzău-Ialomiţa verifică infrastructura de apărare”. În plus, prin Programul de Gospodărire a Apelor sunt realizate lucrări recurente de întreținere și reparații, menite să mențină funcționalitatea digurilor și a celorlalte amenajări hidrotehnice.

Administrația anunță demersuri pentru studii de fezabilitate dedicate reducerii riscului la inundații în bazinul hidrografic, amonte și aval de acumularea Siriu. În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și portocaliu de ninsori, viscol și vânt, valabile în aproape jumătate din țară.