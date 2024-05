Invazie de ploșnițe în București. Unde se ascund micile insecte și cum pot fi combătute

Bucureștenii se confruntă cu o invazie de ploșnițe. Insectele au fost observate chiar și în căminele studențești și într-un renumit magazin de mobil. Disperați de prezența sâcâitoare, unii au făcut apeluri la Primăria Capitalei, alții chemat firmele de dezinsecție.

Până în prezent, Primăria Capitalei nu a oferit nicio soluție concretă pentru sesizările depuse de către cetățeni. Direcția de Sănătate Publică București a amendat Universitatea din Capitală după ce determinând mulți studenți să se mute.

Recent, un mare magazin de mobilă din Sectorul 3 a recunoscut că s-a confruntat cu o invazie de ploșnițe, afectând doar depozitele și nu zona comercială. Reprezentanții magazinului au promis eforturi susținute pentru eradicarea problemei.

„La IKEA România, sănătatea și siguranța clienților și a colegilor noștri sunt o prioritate pentru noi. În ceea ce privește subiectul legat de prezența unor ploșnițe în cadrul magazinului IKEA Pallady, am inițiat imediat o investigație internă și în prezent analizăm circumstanțele legate de acest potențial incident.

Din informațiile preliminare, zona posibil afectată este cea de depozitare recuzită a magazinului și nu s-au extins în zona comercială a magazinului sau în produsele de larg consum, destinate publicului.

În funcție de rezultatele investigației, vom începe să implementăm imediat toate măsurile necesare pentru a rezolva problemele identificate”, au transmis reprezentații magazinului.

Pe rețelele de socializare, bucureștenii au format grupuri pentru a discuta despre situație și a împărtăși sfaturi despre cum să scape de aceste insecte.

Ploșnițele sunt insecte mici, plate, care se hrănesc cu sânge uman, mai ales noaptea. Acestea nu sunt cunoscute ca vectori de boli, dar înțepăturile se pot infecta rapid.

