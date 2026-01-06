„Săracul” Ion Țiriac. A fost depășit în topul celor mai bogați români

Celebra publicație Forbes a dat lista cu cei mai bogați oameni ai planetei. Iar când ajungem la români, Ion Țiriac este abia pe locul 3. Alți doi români sunt mai bogați decât el.

Cine l-a întrecut pe Ion Țiriac la avuție

Ion Stoica și Matei Zaharia, cofondatorii Databricks, l-au depășit pe Ion Țiriac în topul celor mai bogați români. Averile celor doi au crescut considerabil în 2025. Cei doi figurează în cu 2,5 miliarde de dolari. Avere care s-a dublat în doar un an, în condițiile în care în 2024 figurau cu 1,2 miliarde de dolari.

Stoica și Zaharia sunt co-fondatorii unei companii globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, Databricks. Valoarea de piaţă a afacerii celor doi a fost estimată la 62 de miliarde de dolari.

este pe locul trei cu o avere estimată la 2.1 miliarde de dolari. Topul celor mai bogați români este completat de Dragoş Pavăl (2.2 miliarde de dolari), Daniel Dineş (1.8 miliarde de dolari) şi Adrian Pavăl (1.5 miliarde de dolari).

Atât Daniel Dineș, cât și Adrian Pavăl pot spune că au avut un an prost. Dineș a pierdut într-un an 1,3 miliarde de dolari, în timp ce Adrian Pavăl e mai sărac cu 100 de milioane de dolari.

Cei mai bogați români nu stau în România

Ion Stoica, în vârstă de 62 de ani, stă în SUA, în California. În prezent este profesor de informatică la Universitatea Berkeley și codirector al AMPLab. A fondat companiile Conviva și Databricks împreună cu alți dezvoltatori inițiali ai proiectului Apache Spark.

Iar Matei Zaharia, 39 de ani, locuiește în Canada. A urmat cursurile liceale la Jarvis Collegiate Institute din Toronto și pe cele universitare la Universitatea din Waterloo, în informatică.

În timp ce studia la universitate, el a ajutat la dezvoltarea jocului video 0 A.D. A primit de Medalia Academică de Argint a Guvernatorului General pentru cel mai bun rezultat la absolvirea de la Universitatea din Waterloo. A continuat să studieze la Universitatea Berkeley din California, unde a obținut doctoratul în informatică în 2013, sub îndrumarea lui Ion Stoica și Scott Shenker.

În timpul studiilor doctorale el a creat proiectul Apache Spark și a co-creat proiectul Apache Mesos. De asemenea, a conceput și realizat unul dintre cele două programatoare centrale utilizate în Apache Hadoop.

Cei mai bogați oameni din lume

În topul celor mai bogați oameni din lume, Matei Zaharia și Ion Stoica sunt pe locul 1462. Urmează Ion Țiriac, locul 1688. Dragoș Pavăl este pe 1763, Daniel Dineș pe 2356, iar Andrei Pavăl pe 2479.

Topul este condus în continuare de Elon Musk cu o avere de 342 de miliarde de dolari, urmat de Mark Zuckerberg, cu 216 miliarde și Jeff Bezos, cu 215 miliarde de dolari.