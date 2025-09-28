Ion Țiriac, dezvăluiri emoționante despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: „A trăit doar pentru mine””

Ion Țiriac, ajuns la 86 de ani și considerat unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, ascunde în spatele succesului său o poveste de devotament și sacrificiu. Personajul central este sora sa mai mică, Rodica, o prezență discretă și aproape necunoscută publicului, dar esențială în viața magnatului.

Ce dezvăluiri a făcut Ion Țiriac despre sora sa

Într-o confesiune mai veche, fostul mare tenismen a vorbit deschis despre rolul crucial pe care sora sa l-a avut încă din copilăria lor marcată de lipsuri:

„Soră-mea de la început până în ziua de azi a fost omul care a trăit viața doar pentru mine”, a spus Țiriac cu ani în urmă, potrivit .

Țiriac a mărturisit că Rodica a fost mereu în umbra lui, ocupându-se de tot ceea ce era necesar pentru ca el să se poată concentra pe carieră. „Avea grijă de mine dintotdeauna”, a spus acesta, amintind de o perioadă în care el se descria drept „un fel de macho”, iar sora sa era sprijinul care ținea echilibrul.

Deși familia lor nu obișnuia să-și exprime afecțiunea prin gesturi sau cuvinte, legătura dintre frați a rămas indestructibilă. „Noi am fost o familie în care nu te lua în brațe maică-ta, taică-tu, «Doamne, cât te iubesc». Dar nu trebuia absolut nimic, pentru că le simțeai din elicopter”, a povestit miliardarul.

Ce spune miliardarul despre averea sa

, al treilea cel mai bogat român, a vorbit deschis despre prețul pe care l-a plătit pentru a sa impresionantă, subliniind că strângerea banilor nu ar trebui să fie scopul vieții. Deși cariera sa sportivă, în hochei și tenis, i-a adus câteva milioane de dolari, adevărata ascensiune financiară a cunoscut-o abia după retragerea din sport, grație investițiilor și afacerilor care l-au propulsat în rândul miliardarilor.

„N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi”

Aflat pe locul 1.688 în clasamentul mondial al celor mai bogați oameni, Ion Țiriac mărturisește că succesul financiar a venit cu un cost personal ridicat.

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin”.