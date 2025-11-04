B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară

Ana Maria
04 nov. 2025, 17:10
Sursa foto: Colaj cu poze Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ionuț Costea, eliberat. Ce înseamnă eliberarea pe prescripție
  2. Ce a transmis Curtea Supremă

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți pe prescripție, în urma unei decizii luate de Curtea Supremă, potrivit G4Media.

Decizia a fost pronunțată de instanța supremă condusă de Lia Savonea, în cadrul unei proceduri extraordinare de atac, mecanism juridic ce permite reanalizarea unor condamnări devenite definitive.

Ionuț Costea, eliberat. Ce înseamnă eliberarea pe prescripție

Eliberarea pe prescripție apare atunci când termenul maxim legal pentru tragerea la răspundere penală a expirat, iar pedeapsa nu mai poate fi executată. În ultimii ani, numeroase dosare de corupție au fost închise din același motiv, în urma modificărilor deciziilor Curții Constituționale privind calculul prescripției.

Ce a transmis Curtea Supremă

Redăm, mai jos, comunicatul emis de către Curtea Supremă:

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție.

În același timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente.

Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare.

Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând
valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat.

Astfel, în cauzele menționate s-a dispus, după cum urmează:

1. În dosarul nr. 1946/1/2023* – inculpații Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț

Costea rămân să plătească:

a) sumele de 3.990.248,60 lei și de 65.000 Euro, prejudiciu reținut în sarcina

lui Sebastian Vlădescu, și confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat;

b) sumele de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Mircea Ionuț Costea;

Totodată, au fost menținute măsurile asiguratorii instituite până la concurența
sumelor confiscate, rezultând că masurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01
RON și 4.161.9000 Euro.

2. În dosarul nr. 1783/1/2023* – inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciu reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului”, se arată în comunicatul emis de ÎCCJ.

