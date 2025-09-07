Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis un mesaj, duminică, după ce a lansat un nou atac aerian împotriva . El condamnă „cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce spune Ministrul Apărării

Rusia a atacat Ucraina, cu peste 800 de drone şi rachete balistice. Acesta unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului.

Au fost vizate mai multe orașe din Ucraina, iar pagubele au fost semnificative.

În Kiev, au fost avariate mai multe clădiri și au fost uciși trei oameni, printre care și un copil de un an.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte – clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a scris Ionuț Moșteanu, pe pagina de Facebook.

„Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa”, a adăugat ministrul Ionuț Moșteanu.

El condamnă „cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”.