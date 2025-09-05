Volodimir Zelenski a anunțat că, după încheierea războiului, mii de militari ar putea ajunge în Ucraina în baza garanțiilor internaționale de securitate.

În timp ce Kievul își construiește planul pentru perioada post-conflict, Vladimir Putin avertizează că orice prezență militară occidentală va deveni țintă legitimă.

Discuții despre forțe internaționale și viitorul Ucrainei

Într-o întâlnire la Ujhorod cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, a discutat despre ajutorul pe care îl va primi după încheierea războiului. Liderul ucrainean a declarat că nu este vorba de un ajutor simbolic, ci de o mobilizare semnificativă de trupe.

„Este esențial să discutăm toate aceste detalii… vor fi cu siguranță mii de militari, nu doar câțiva”, a declarat președintele Ucrainei, conform .

Între timp, Emmanuel Macron a anunțat că 26 de state au semnat angajamente de securitate pentru Kiev, care includ pregătirea forțelor, furnizarea de echipamente și participarea unei forțe internaționale pe uscat, pe mare și în aer.

Totuși, nu toate țările vor trimite efectiv trupe, unele alegând să sprijine din afara Ucrainei.

Avertismente de la Moscova și jocul complicat al Europei de Est

Replica Kremlinului a venit rapid. Vladimir Putin a declarat că orice soldat occidental care va pătrunde în Ucraina va fi considerat o țintă legitimă de către armata rusă.

Pe de altă parte, Ucraina își leagă viitorul de integrarea în Uniunea Europeană. Zelenski a avut o discuție cu Antonio Costa despre „coordonarea pașilor pentru aderarea la UE”, considerată la Kiev cheia securității și a reconstrucției post-război.

În același timp, relațiile din Ucraina rămân fragile. Premierul slovac Robert Fico urma să se întâlnească cu Zelenski, după ce, la începutul săptămânii, a discutat la Beijing cu Vladimir Putin. Subiectul principal fiind livrările de petrol prin conducta Druzhba, de care Slovacia depinde în mare măsură și care au fost întrerupte de mai multe ori din cauza atacurilor ucrainene cu drone.

Presiuni pentru reducerea importurilor de petrol rusesc

Problema petrolului rusesc creează incertitudini în Europa. Ucraina a solicitat în mod constant țărilor să renunțe la importurile care susțin bugetul Moscovei.

La Copenhaga, un oficial ucrainean a confirmat că Zelenski va discuta acest subiect și cu premierul slovac.

În același context, „președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni că trebuie să înceteze achizițiile de petrol din Rusia”, a declarat un oficial al Casei Albe, conform Reuters.