Acasa » Eveniment » Ionuț Moșteanu: „Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”

Ionuț Moșteanu: „Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”

Selen Osmanoglu
25 oct. 2025, 13:17
Sursa Foto: Facebook/ Ionuț Moșteanu
Cuprins
  1. Cea mai importantă investiție, cea în oameni
  2. Mesaj către militari și civili
  3. 25 octombrie 1944

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, de Ziua Armatei Române, că instituția continuă „cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei” prin investiții în tehnică, infrastructură și programe de instruire.

Cea mai importantă investiție, cea în oameni

„Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei prin investiții majore în tehnică de luptă, infrastructură și programe integrate de instruire”, a declarat Moșteanu, de Ziua Armatei Române, conform Agerpres.

„Însă cea mai importantă investiție rămâne cea în oameni, militarii care prin profesionalism, echilibru dau forță și credibilitate instituției armatei. Totodată acționăm pentru îmbunătățirea condițiile de muncă, de viață și de echipare ale personalului militar astfel încât să-și poată îndeplini misiunea la cele mai înalte standarde”, a punctat el.

Mesaj către militari și civili

„Dragi militari și civili din Armata României această zi vă este dedicată. Prin datoria și curajul dumneavoastră apărați pacea și siguranța României”, a mai transmis Moșteanu.

„Sunteți continuatorii unei tradiții care a modelat istoria și reprezentați garanția unui viitor sigur pentru țara noastră. Vă mulțumesc pentru modul profesionist în care vă îndepliniți misiunile și pentru exemplul pe care-l oferiți întregii societăți”, a adăugat.

25 octombrie 1944

„Astăzi România își amintește că libertatea și demnitatea națională au fost câștigate și sunt apărate prin curajul, dârzenia și spiritul de sacrificiu al Armatei Române. În 1944, pe 25 octombrie, la Carei, Armata Română a încheiat eliberarea teritoriului național de sub ocupația hortisto-fascistă. A fost un moment care a reafirmat hotărârea de neclintit a poporului român de a-și apăra teritoriul și independența”, a amintit Moșteanu.

„Astăzi, la peste opt decenii de la acele evenimente ne plecăm cu respect în fața eroilor de ieri și de azi, celor care au pus datoria față de patrie mai presus de viață. Aducem recunoștință militarilor care au luptat pe fronturile celui De-al Doilea Război Mondial și celor care în prezent îndeplinesc misiuni de luptă în aer, pe apă, pe uscat apărând integritatea României și siguranța cetățenilor. Gândurile noastre se îndreaptă și către familiile acestora, care le oferă sprijin și echilibru în momentele dificile”, a mai spus el.

