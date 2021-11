IPS Teodosie, noi declarații controversate: Noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtăşanie

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, face noi declarații controversate în contextul pandemiei de COVID-19. Acesta a devenit cunoscut pentru mesajele sale împotriva campaniei de vaccinare, iar în ultima ieșire de acest fel susține că preoții au ”în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtăşanie”, iar Hristos nu îi lasă să se îmbolnăvească dacă se împărtășesc zilnic și fac zilnic liturghie.

Mesaje împotriva campaniei de vaccinare

Totodată, el a subliniat că a fost la înmormântarea unui pret militar din Bucureşti care a murit de COVID, dar care nu slujea zilnic. ”Cine slujeşte zilnic are un mare ajutor”, a subliniat Teodosie.

“Noi avem o anumită autonomie, noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtăşanie, care s-a dovedit de-a lungul veacurilor. Hristos este doctorul fără cusur, singurul doctor care vindecă orice boală, care învie din morţi. Ce doctor a mai înviat din morţi? De aceea avem nişte argumente obiective şi foarte solide”, a declarar Arhiepiscopul Tomisului, la Antena 3.

El a afirmat că a recomandat preoţilor să facă liturghie zilnic. “Preoţii nu sunt scutiţi, orice om are păcate, şi eu am păcate. Dar, în momentul în care ne spovedim şi ne împărtăşim, îl avem pe Hristos în noi. Hristos nu ne lasă să ne îmbolnăvim, împărtăşindu-mă zilnic şi de aceea am recomandat preoţilor să facă liturghie zilnic şi călugărilor mai ales. Şi acesta este argumentul. La noi, în fiecare zi este Sfânta Liturghie la toate bisericile şi la toate mănăstirile.”, a mai transmis Arhiepiscopul Tomisului.

Cum răspunde IPS Teodosie acuzațiilor

De-a lungul timpului, ÎPS Teodosie a făcut mai multe declarații controversate.

Recent, acesta a îndemnat oamenii să nu accepte vaccinarea obligatorie, pentru că vaccinul „nu-i asumat de nimeni și sunt atâtea urmări negative”.

Acuzat că este „antivaccinist”, instituția pe care o reprezintă preotul a revenit cu precizări.

„IPS Teodosie nu este antivaccinist, dar este contra obligării sau constrângerii prin frică la vaccinare.