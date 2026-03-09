Valul de atacuri atribuite Iranului asupra mai multor state din Golf s-a intensificat luni dimineață. Drone și rachete au vizat Bahrain, Kuweit, Qatar și Arabia Saudită. În Bahrain, 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii, iar explozii puternice au fost auzite în capitala Qatarului, .

Zeci de civili răniți în Bahrain

Un atac cu drone a lovit luni dimineață localitatea Sitra din Bahrain. Potrivit Ministerului Sănătății, 32 de civili au fost răniți. Dintre aceștia, patru sunt în stare gravă, conform Bahrain News Agency.

Răniții au fost transportați la spitale pentru îngrijiri medicale. Medicii au intervenit chirurgical în cazul mai multor victime. Printre cei grav răniți se află și o fată de 17 ani, care a suferit traumatisme serioase la cap și la ochi.

De asemenea, doi copii, de 7 și 8 ani, au fost răniți grav la picioare. Cea mai mică victimă este un bebeluș de doar două luni.

Atacul a avut loc la o zi după un alt incident din același arhipelag din Golful Persic. Duminică, trei persoane au fost rănite după ce resturi de rachetă au căzut în zonă. Tot atunci, o instalație de desalinizare a apei a fost lovită de drone. Autoritățile au anunțat însă că sistemul de alimentare cu apă nu a fost afectat.

Atacuri raportate și în alte state din regiune

Atacuri au fost raportate și în Kuweit. Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta rachete și drone considerate ostile.

Cu o zi înainte, Kuweitul fusese deja vizat de mai multe atacuri. Șapte rachete și cinci drone au lovit diferite zone. Două persoane au murit în urma acestor lovituri.

Potrivit presei internaționale, proiectilele au vizat în special rezervoarele de combustibil ale aeroportului internațional din Kuweit.

Explozii puternice au fost auzite luni dimineață și în Doha, capitala Qatarului. Jurnaliști aflați în oraș au relatat că mai multe detonații au zguduit zona. Ministerul Apărării din Qatar a precizat că o rachetă a fost interceptată de sistemele de apărare.

În Arabia Saudită, armata a anunțat că a interceptat patru drone care se îndreptau către câmpul petrolier Shaybah, situat în sud-estul țării. Zona fusese deja vizată de un atac similar și duminică.

Tensiuni tot mai mari în regiune

În contextul acestor atacuri, Statele Unite au decis să evacueze personalul diplomatic neesențial din mai multe state din Golf. Decizia a fost luată din cauza riscurilor crescute de securitate.

Armata americană a confirmat duminică și moartea celui de-al șaptelea soldat american în conflictul cu Iranul. Militarul fusese rănit grav într-un atac asupra trupelor americane din Arabia Saudită, la începutul lunii martie.

Un alt atac a vizat duminică districtul diplomatic din capitala saudită Riad, însă racheta a fost interceptată.

În același timp, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat luni că au fost și ele ținta unui atac cu rachete. Deocamdată nu au fost oferite detalii despre eventuale victime sau pagube.

Președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, a avertizat duminică că țara sa „va fi obligată să riposteze” dacă statele vecine permit folosirea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului.

Potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza datelor oficiale, atacurile aeriene iraniene asupra statelor din Golf au provocat până acum 16 morți. Dintre aceștia, opt sunt civili.