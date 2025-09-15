Fiica Iuliei Albu, , are 16 ani și se gândește la planurile de . Aceasta a dezvăluit în ce direcție ar vrea să meargă din punct de vedere profesional.

Variante și sfaturile mamei

Mikaela încă nu s-a hotărât în privința facultății, însă a mărturisit că optează între ASE sau ceva în zona artei: „Încă nu știu sigur, dar pe artă, poate ceva în ASE, mă gândesc”.

„E foarte all over the place, ați înțeles? Deci ori pe business, ori pe artă. Eu zic să faci așa: să începi cu ASE și după aceea să faci ceva artistic, un master”, a sfătuit-o mama sa, Iulia Albu, conform .

„Dacă nu ai bazele să poți să faci un business, nu contează că faci o facultate de modă. Ăsta este simplul adevăr”, a mai spus aceasta.

Pasiuni

„Îmi place foarte mult să desenez, să mă îmbrac, îmi place foarte mult latura asta de fashion, stau în fiecare zi să mă aranjez, să îmi pun un outfit”, a mărturisit Mikaela.

„Dar, dar Mikaela și citește, chestie care pe mine mă încântă, pentru că la vârsta ei nu sunt foarte mulți copii care citesc. Cred că cea mai mare calitate a ei este că e o persoană foarte modestă, adică nu este o persoană care să epateze cu ceea ce are, deși îi place să se îmbrace, nu face foarte mare uz de poziția pe care o are, pentru că, să fim serioși, mama ei este Iulia Albu, adică purtând același număr la picior și cam același număr la rochii…”, a completat Iulia Albu.