Iulie 2023, cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată, anunță NASA. Anul 2024 va fi și mai cald

Iulie va fi probabil cea mai fierbinte lună din ultimele sute de ani, dacă nu mii de ani, a declarat Gavin Schmidt, directorul Institutului Goddard pentru Studii Spațiale de la NASA, în timp ce un val de căldură persistentă a lovit zonele din sudul SUA.

Schmidt a făcut anunțul în timpul unei întâlniri la sediul NASA din Washington, care a reunit experți în climă ale agenției și alți lideri, inclusiv administratorul NASA Bill Nelson și omul de știință șef și consilier principal pentru climă Kate Calvin, scrie .

Întâlnirea a avut loc într-o vară care a adus în atenție criza climatică. Inundații mortale au lovit New England. Fumul de incendii din Canada a sufocat orașele din SUA. Și zeci de milioane de oameni au fost plasați sub aviz de căldură, zonele din sudul și vestul SUA depășesc recorduri de temperatură..

„Asistăm la schimbări fără precedent în întreaga lume”, a spus Schmidt. Deși schimbările pot părea șocante, ele „nu sunt o surpriză” pentru oamenii de știință, a adăugat el. „A existat o creștere de la un deceniu la altul a temperaturilor în ultimele patru decenii.”

Toată această căldură, a spus Schmidt, „crește cu siguranță șansele” ca 2023 să fie cel mai cald an înregistrat. În timp ce calculele sale arată că Pământul are șanse de 50% să stabilească acel record în acest an, alte modele spun că există șanse de până la 80%, a spus el.

Acesta avertizează că 2024 va fi și mai cald, din cauza fenomenului El Niño.

Se așteaptă o vreme mai caldă pentru o mare parte din Statele Unite în următoarele luni, avertizează meteorologii federali, determinată de o combinație de schimbări climatice cauzate de om și modelul climatic El Niño, scrie .

El Niño aduce temperaturi record

El Niño este un fenomen climatic ciclic care aduce apă caldă în Oceanul Pacific ecuatorial și duce la temperaturi medii globale mai ridicate. El Niño a început în iunie. Astăzi, oficialii de la National Oceanic and Atmospheric Administration au anunțat că El Niño va continua până în martie 2024.

„Ne așteptăm ca El Niño să continue cel puțin în timpul iernii din emisfera nordică. Există o șansă de 90% sau mai mare”, explică meteorologul NOAA Matthew Rosencrans.

El Niño exacerbează temperaturile calde cauzate de schimbările climatice cauzate de om și face mai probabil ca recordurile de căldură să fie doborâte la nivel mondial. Într-adevăr, primele șase luni din 2023 au fost extrem de calde, arată datele NOAA. „Numai perioadele ianuarie-iunie din 2016 și 2020 au fost mai calde”, spune Ahira Sánchez-Lugo, climatolog la Centrele Naționale pentru Informații de Mediu ale NOAA.

Iunie 2023 a fost cel mai fierbinte iunie înregistrat vreodată pe Pământ, începând cu 1850.

Căldura record a cuprins sudul Statelor Unite de peste o lună. Aproape 400 de înregistrări zilnice de temperatură maximă au scăzut în sud în iunie și în prima jumătate a lunii iulie, majoritatea în Texas, potrivit noilor date preliminare ale NOAA.

Meteorologii prezic temperaturi mai ridicate decât media pentru o mare parte a țării în următoarele trei luni.

Totul se adaugă la o altă vară periculos de fierbinte. 2023 are o șansă de peste 90% de a se clasa printre cei mai fierbinți 5 ani din istorie, spune Sánchez-Lugo. Ultimii opt ani au fost cei mai fierbinți inregistrati vreodata