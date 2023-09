Jens Stoltenberg, după discuția cu Klaus Iohannis despre noile fragmente de drone: Niciun semnal al unei intenții de a lovi NATO, dar atacurile Rusiei sunt destabilizatoare. Suntem solidari cu România

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat că a discutat cu președintele Klaus Iohannis, sâmbătă, despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei de la Dunăre și despre care au fost găsite în județul Tulcea.

Secretarul general al NATO spune că atacurile efectuate de Rusia asupra Ucrainei în zona Dunării „sunt destabilizatoare”. Totodată, el a transmis un mesaj de solidaritate cu România.

„Am vorbit cu Klaus Iohannis despre atacurile rusești asupra Ucrainei de la Dunăre și despre părțile de dronă găsite în România. Niciun semnal al unei intenții de a lovi NATO, dar aceste atacuri sunt destabilizatoare. Salut decizia Statelor Unite de a disloca mai multe avioane F-16 pentru poliție aeriană. Suntem solidari cu România”, a scris Jens Stoltenberg, sâmbătă, pe Twitter.

Spoke to re Russian attacks on Ukraine by the Danube & drone parts found in . No indication of intent to hit , but the strikes are destabilising. I welcome the US decision to deploy more F-16s for NATO air policing. We stand in solidarity with Romania.

