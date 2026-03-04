În primele două luni ale anului 2026, un județ din România a ajuns în fruntea unui clasament nedorit, legat de consumul de alcool la volan. Datele oficiale indică un număr record de șoferi depistați sub influența alcoolului, cu implicații directe asupra siguranței rutiere.

Ce județ se află în centrul statisticilor

Potrivit datelor citate de , județul Constanța a înregistrat peste 1.200 de cazuri de șoferi prinși conducând sub influența alcoolului, doar în primele două luni din an. Fenomenul a fost constant, cu valori care au atras atenția autorităților și specialiștilor în siguranță rutieră.

„Cel puțin 6-7 șoferi băuți au fost depistați zilnic la volan”, arată statisticile oficiale, cele mai multe situații fiind semnalate în Constanța și pe drumurile naționale intens circulate din județ. Traficul ridicat și controalele frecvente au contribuit la conturarea acestei imagini îngrijorătoare, relatează Libertatea.

Din totalul de aproximativ 1.250 de șoferi opriți de poliție, 520 de situații au fost încadrate ca infracțiuni, depășind pragul legal de 0,80 mg/l alcool în sânge. În aceste cazuri, legea prevede pedepse severe, inclusiv până la cinci ani de închisoare sau amendă penală, conform Codului penal.

Ce sancțiuni au primit ceilalți conducători auto

Alte 730 de cazuri au fost tratate ca abateri contravenționale, fiind vorba despre șoferi cu valori cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l pur în aerul expirat. Aceștia au fost sancționați cu amenzi ce pot ajunge la 4.050 de lei și cu suspendarea permisului pentru o perioadă de trei luni.

Autoritățile subliniază că aceste cifre reflectă doar situațiile descoperite în urma controalelor rutiere, ceea ce lasă loc ipotezei că fenomenul ar putea fi mai extins. „Acțiunile desfășurate de poliție sunt esențiale pentru prevenirea tragediilor rutiere”, au transmis reprezentanții instituțiilor de ordine publică.

Conducerea sub influența alcoolului rămâne complet interzisă în România, iar poliția anunță că va continua verificările, în special în zonele cu trafic intens și în perioadele aglomerate, pentru a reduce riscurile de accidente grave.