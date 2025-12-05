Un grav a avut loc joi seara, în jurul orei 23:10, la intrarea în Pasajul Unirii din Capitală. Un pieton de 50 de ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani. Ancheta poliției continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Ce s-a întâmplat

Potrivit Brigăzii Rutiere, motociclistul circula pe Bd. I.C. Brătianu, dinspre strada Colțea către Bd. Dimitrie Cantemir, când l-a surprins pe pietonul care traversa strada. Accidentul a fost atât de puternic încât victima a intrat în stop cardio-respirator, scrie Adevărul.

Echipajele medicale intervenite la fața locului au încercat să îl salveze pe bărbat, aplicând manevre de resuscitare. Din nefericire, acestea nu au avut succes, iar medicii au declarat decesul pietonului.

„În urma accidentului de circulație, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra pietonului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind . Ulterior, a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, ocazie cu care i-au fost recoltate si probe biologice”, a transmis Brigada Rutieră.

Motociclistul, testat negativ pentru alcool

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a arătat că tânărul de 23 de ani nu consumase alcool. Ulterior, a fost dus la spital pentru investigații suplimentare și recoltarea de probe biologice, procedură standard în cazuri de accident cu victimă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica dacă pietonul traversa regulamentar, dacă vizibilitatea a jucat un rol sau dacă viteza motocicletei a contribuit la consecințele grave.

Pasajul Unirii, blocat ore întregi

În urma incidentului, Pasajul Unirii a fost închis pe direcția Universitate-Tineretului pentru mai multe ore. Circulația a fost complet restricționată pentru ca echipele de intervenție și criminalistică să poată lucra în siguranță.

Mai mulți șoferi care au trecut prin zonă la diferite intervale au afirmat că traficul era complet oprit, iar accesul în pasaj a fost blocat de polițiști. Măsura a generat aglomerație în centrul Capitalei.