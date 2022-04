Jurnalista de investigaţii Emilia Şercan acuză: „Autorităţile statului au orchestrat o operaţiune de kompromat împotriva mea. Acum încearcă să o muşamalizeze”

Jurnalista de investigații Emilia Șercan susține că este ținta unei operațiuni de discreditare și intimidare de când că teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă

„O probă pe care am furnizat-o Poliției Române pentru a identifica autorul unei infracțiuni de violare a vieții private a fost scursă din dosar în aceeași zi, devenind baza unei ample operațiuni de kompromat”, a scris Șercan, într-un articol pentru

Ea a precizat că a acordat timp organelor de cercetare penală să ancheteze scurgerea de informații, dar vreme de 45 de zile nici măcar nu a fost audiată.

Emilia Șercan mai afirmă că operațiunea de discreditare, intimidare și hărțuire a sa este dublată de o operațiune de mușamalizare a scurgerii de informații, care se derulează cu complicitatea unor șefi de instituții care ar trebui s-o protejeze, atât ca cetățean, cât și ca jurnalist.

UPDATE: Jurnalista Emilia Șercan a detaliat gravele acuzații pe care le aduce instituțiilor statului român, cele care ar trebui s-o protejeze, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

„Primul mesaj de amenințare a venit chiar de a doua zi după ce am dezvăluit faptul că premierul Nicolae Ciucă și-a plagiat teza de doctorat. Conținutul acestui mesaj nu l-am făcut public din motive lesne de înțeles – că nu vreau ca autorul acelei amenințări să-și șteargă urmele și eu sper că Poliția Română și Parchetul vor face tot ce trebuie în această chestune, așa încât persoana respectivă să fie descoperită.

Dar mai grav de atât e că o probă legată de viața mea privată, cineva care mi-a sustras o serie de fotografii din dispozitivele electronice, o probă pe care eu am pus-o la dispoziția Poliției… Sunt fotografii personale, nu compromițătoare, ci personale, făcute în casa MEA. Orice persoană care are fotografii personale și care nu le-a dat altcuiva, nu le-a făcut publice, dar vede că le primește de la o altă persoană eu cred că poate să înțeleagă că acese fotografii i-au fost sustrase. Asta înseamnă violarea vieții private și că acele fotografii nu trebuie să se afle în posesia unei alte persoane.

Acea persoană mi le-a transmis mie, printr-un mesaj pe Facebook. Eu am făcut o captură la acel mesaj pe care am depus-o ca probă la plâgerea penală pe care am depus-o la Poliție, iar acea captură a fost scursă din Poliție la circa 4 ore după ce eu am dat unei doamne polițist care se ocupa de respectiva pângere penală. Deci, în 4 ore, acea captură care era doar în telefonul meu personal și în telefonul polițistei să fie scurs și să apară pe internet? E o problemă de scuritate a unei investigații și cred că cineva trebuie să răspundă pentru lucrul acesta.

Când am aflat că proba a fost scursă, șeful Poliției Române mi-a prezentat anumite informații care de încercau să mascheze. Erau probe fabricate care mascau scurgerea de informații, scurgerea respectivei probe. Asta arat că cineva a fabricat informații cu scopul de a mușamaliza scurgerea de informații pentru a-i proteja pe cei care au scurs informații”, a declarat Șercan.

Aceasta a precizat că mai ales ministrul de Interne și șeful Poliției Române au explicați de dat: „În primul rând, ministrul de Interne (Lucian Bode) care a știut aceste lucruri, pentru că eu l-am informat. Mi s-a părut de o gravitate extraordină ce s-a întâmplat și l-am informat chiar în dimineața în care am aflat că proba a fost scursă. La fel și șeful Poliției Române, care a fost informat de către ministrul de Interne, ar trebui să dea niște explicații despre lucrurile acestea”.

Scopul operațiunilor, a mai spus Șercan, este discreditarea sa și „o modalitate tăcută de șantaj, de a mă face să tac”: „Eu de două luni, de când se întâmplă lucrurile astea, eu nu-mi mai fac meseria, că nu mai am timp. Stau să fac plângeri penale. să iau legătura cu organizații internaționale, să discut cu oameni din instituții internaționale, ca să înțeleagă despre ce e vorba. Ei eu nu-mi mai exercit meseria de jurnalist! E o formă de reducere la tăcere și de a ,ă face să nu mai public anchete și materiale despre subiecele pe care eu le-am abordat în ultimii șapte ani”.

Jurnalista a scris că într-o singură lună a fost vizată de trei acțiuni distincte de amenințare, defăimare și intimidare și de fiecare dată a depus plângere penală la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Poliției București.

Prima a fost un mesaj de amenințare primit pe 19 ianuarie, în chiar a doua zi după ce a dezvăluit plagiatul lui Ciucă. Mesajul era legat direct de articolul privind plagiatul.

A doua oară, a fost amenințată pe 2 februarie.

Șercan mai afirmă că pe 16 februarie, seara, a primit pe Facebook, de la o persoană pe care nu o cunoaște, cinci fotografii personale făcute acum circa cinci ani de logodnicul ei de atunci, în apartamentul în care locuiau împreună.

„Am fost șocată, în seara de 16 februarie 2022, să constat că o persoană necunoscută deține fotografii personale ale mele, iar șocul meu a fost și mai mare când, tot în acea seară, am descoperit că acele fotografii au fost încărcate pe mai multe site-uri pentru adulți.

După ce am analizat situația, am realizat că fotografiile mi-au fost sustrase dintr-un dispozitiv electronic și ulterior au fost încărcate pe respectivele platforme. Nu am trimis niciodată cuiva acele fotografii și nici nu le-am încărcat niciodată pe conturile respective. N-am conturi pe astfel de site-uri și nici nu accesez astfel de platforme”, a scris Emili Șercan, pentru PressOne.

A urmat și a treia plângere penală, de data aceasta referitoare la furtul celor cinci fotografii și la publicarea acestora pe site-uri pentru adulți. O captură de ecran cu mesajul primit pe Facebook Messenger a fost depusă ca probă la dosarul penal. Ea i-a trimis pe WhatsApp captura respectivă subcomisarei care se ocupă de celelalte două cazuri.

A doua zi, pe 18 februarie, Șercan a primit alertă Google că acea captură dar și pozele personale furate, au fost publicate pe un site înregistrat în Republica Moldova.

„Acea captură de ecran exista, la ora la care am părăsit secția de poliție, în doar două locuri: în telefonul meu personal și în cel al subcomisarei de poliție, căreia i-am furnizat-o cu titlul de probă pentru a fi depusă în dosarul deschis în urma plângerii penale înregistrate la Poliție în ziua anterioară.

Metadatele textului apărut pe site-ul din Republica Moldova indică faptul că acea captură de ecran a fost publicată la 17 februarie 2022, ora 14:51, la aproximativ 40 minute după ce am părăsit sediul Serviciului de Investigații Criminale”, a explicat jurnalista.

Ce i-a transmis șeful Poliției Române jurnalistei. Șercan: Benone Matei mi-a prezentat date fabricate

Emilia Șercan l-a căutat apoi direct pe ministrul de Interne, Lucian Bode (PNL), care a asigurat-o că „Poliția Română va efectua o anchetă internă referitoare la scurgerea de informații pe care i-am reclamat-o”.

Tot pe 18 februarie, Șercan a avut o întâlnire cu șeful Poliției Române, chestorul de poliție Benone Matei, discuție facilitată de ministrul Bode.

Pe 21 februarie, șeful Poliției Române i-a prezentat ca fiind „sursa zero” o copie a unui articol de pe un alt site din Republica Moldova. Potrivit metadatelor sale, articolul a fost publicat cu mai bine de patru ore înainte ca Șercan să trimită captura subcomisarei de la Serviciul de Investigații Criminale și înainte să ajungă la Poliție pentru a depunde plângerea.

De asemenea, șeful Poliției Române i-a sugerat jurnalistei posibilitatea ca telefonul ei să fie spionat, adică respectiva captură nu a fost scursă din Poliție, ci furată din telefonul ei.

După o verificare pe internet, Emilia Șercan a descoperit că articolul indicat de Benone Matei ca fiind „sursa zero” nu a fost, de fapt, primul care a publicat captura de ecran. Mai mult, articolul respectiv nu a fost preluat, cu link, de niciun site. În schimb, articolul pe care Șercan îl consideră „sursa zero” a fost preluat cu link, într-un interval de circa trei ore, de alte 74 de site-uri.

„În plus, pozele care mi-au fost furate au fost încărcate pe site-urile cu conținut pentru adulți în luna septembrie 2021. Cum se face că acele poze nu au fost exploatate de nimeni într-o operațiune de kompromat din septembrie 2021 și până pe 17 februarie 2022, după ce am aflat accidental despre existența lor și m-am dus la poliție să reclam furtul pozelor și violarea vieții private?”, a mai precizat ea.

Jurnalista a mai precizat că până acum nu are niciun indiciu că s-a deschis o anchetă la Serviciului de Investigații Criminale, așa cum au promis ministrul de Interne și șeful Poliției Române. Mai mult timp de aproape trei săptămâni, Poliția și Parchetul nu au vrut să-i comunice numărul de înregistrare al dosarului deschis ca urmare a plângerii prin care a reclamat scurgerea de informații.

Toate acestea demonstrează, susține Șercan, că autoritățile statului încearcă să mușamalizeze această scurgere de informații.

Jurnalista a precizat că a informat deja forurile internaționale de protecție a jurnaliștilor împotriva abuzurilor autorităților și reprezentanțele diplomatice din țările UE, dar și din SUA. De asemenea, ea a trimis scrisori președintele Klaus Iohannis, lui Ciucă, Bode, Matei și Gabriela Scutea, procurorul general al României. A doua zi după trimiterea scrisorilor site-ul indicat de șeful Poliției Române ca fiind „sursa zero” a fost complet dezactivat și nu mai e funcțional de atunci.