”Justițiarul de Berceni”, monitorizat prin brățara electronică pentru agresori. Fosta parteneră, pe care a hărțuit-o, a obținut ordin de protecție

Alexandru Constandachi, cunoscut pe internet drept ”Justițiarul de Berceni”, va fi monitorizat timp de cinci zile prin brățara electronică pentru agresori, informează , care citează surse din Poliția Capitalei.

Așa-zisul ”justițiar” și-a hărțuit mai multe foste partenere, iar una dintre ele, Diana, a depus încă de acum doi ani plângere împotriva lui, după ce acesta i-a trimis sute de mesaje și e-mail-uri, a sunat-o de mai multe ori și a venit la ea acasă, inclusiv în toiul nopții.

”Justițiarul de Berceni”, monitorizat de Poliție

Diana a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva lui pentru o perioadă de cinci zile. Pentru prelungirea ordinului, tânăra va trebui să meargă în instanță.

„Am făcut plângere după ce am primit amenințarea cu arma și cu decapitarea și am zis că suspectez că ar putea fi fostul meu. M-au sunat de dimineață, să merg să completez un formular, să vedem dacă e risc iminent. Am răspuns la întrebările dintr-un chestionar și a ieșit că e risc iminent”, a povestit Diana, pentru Libertatea.

”Justițiarul de Berceni” are acum montată o brățară electronică. Astfel, el nu mai are voie să se apropie de fată la o distanță mai mică de 200 de metri. Dacă el va face acest lucru, tânăra va fi avertizată pe telefon, la fel și Poliția.

Ce spune ”Justițiarul de Berceni”

Alexandru Constandachi a postat pe internet o poză cu brățara electronică.

„E o chestie administrativă, nu este o chestie penală”, a susținut el.

Apoi a negat acuzația că o hărțuiește pe Diana: „Cine vrea să se apropie de ea? Eu vreau să fug de ea”.

Sistemul de monitorizare a agresorilor cu ajutorul funcționează deocamdată doar într-un proiect-pilot, în București, Iași, Vrancea și Mureș. În total vor fi utilizate 964 de kituri de monitorizare, precizează Libertatea.