Monica Macovei, despre revenirea Laurei Codruța Kovesi: „Știe și cum să facă lucrurile” (VIDEO)

Adrian Teampău
13 dec. 2025, 21:31
Monica Macovei, despre revenirea Laurei Codruța Kovesi: „Știe și cum să facă lucrurile” (VIDEO)
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum comentează Monica Macovei zvonurile despre Kovesi
  2. Cine este în spatele speculațiilor

Monica Macovei, fost ministru al Justiției între 2004 și 2007, a comentat speculațiile privind revenirea Laurei Codruța Kovesi pe o funcție în statul român.

Cum comentează Monica Macovei zvonurile despre Kovesi

Fostul ministru al Justiției a precizat că nu are cunoștință despre intențiile Laurei Codruța Kovesi pentru viitor. Mandatul acesteia, la șefia Parchetului European (EPPO) expiră în toamna anului 2026, în luna octombrie. În acest context, în spațiul public românesc au apărut tot felul de speculații legate de ceea ce va face pe viitor.

Aceste speculații sunt amplificate și de scandalul din sistemul judiciar. Se vorbește chiar de revenirea fostei șefe DNA la conducerea SRI. De asemenea, se vorbește despre o revenire a Laurei Codruța Kovesi la conducerea Ministerului Justiției, propusă de USR. În acest context, într-o intervenție la B1 TV, Monica Macovei a fost întrebată dacă are cunoștință de o eventuală revenire a Laurei Codruța Kovesi în România.

„Sunt zvonuri lansate … Nu are nici o legătură Codruța Kovesi cu USR. Zvonul că vine Kovesi a mai apărut. Periodic apar zvonuri dintr-acestea, în care se spune că vine Kovesi. Nu știu ce va face… Pentru România ar fi un câștig pentru că este una dintre acele persoane puternice care nu ține seama de politicieni. Și știe și cum să facă lucrurile. Dar trebuie să i se propună din timp și să vrea”, a declarat Monica Macovei.

Cine este în spatele speculațiilor

Monica Macovei a precizat că în spatele speculațiilor referitoare la revenirea Laurei Codruța Kovesi într-o funcție, la nivelul statului român, sunt lansate de foștii condamnați. De asemenea, politicienii PSD sunt interesați să răspândească astfel de speculații, încercând să- i dea o notă negativă.

„Restul este zvonistică ce vine de la diverși. Cred că sunt de la cei care au fost condamnați în dosarele DNA și care poartă ură pe viață, și mie și procurorilor de acolo, care au lucrat. PSD, în mod categoric”, a mai apreciat fostul ministru.

Funcția de conducere a EPPO, cu sediul la Luxemburg, este una dintre cele mai dificile din Uniunea Europeană. Această poziție implică coordonarea unei echipe de anchetatori penali transfrontalieri care vizează cazuri de utilizarea frauduloasă a fondurilor UE. Sunt anchetați, de la înalți funcționari până la organizații criminale.

Mandatul de șase ani al Laurei Codruța Kovesi a început în 2019 și a marcat implicarea EPPO în mai multe anchete de mare profil. Investigațiile au vizat cazuri legate de miniștri greci de rang înalt, negocierile privind achizițiile de vaccinuri ale UE, dar și Partidul Popular European ori presupusa utilizare abuzivă a fondurilor europene de către eurodeputați.

