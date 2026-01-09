B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » AUR acuză „regimul Dan-Bolojan", după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: „Nicușor Dan a dat o gravă lovitură"

AUR acuză „regimul Dan-Bolojan”, după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: „Nicușor Dan a dat o gravă lovitură”

Ana Maria
09 ian. 2026, 19:33
AUR acuză regimul Dan-Bolojan, după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: „Nicușor Dan a dat o gravă lovitură”
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. AUR acuză „regimul Dan-Bolojan”. De ce spune că fermierii români vor avea de pierdut
  2. AUR acuză „regimul Dan-Bolojan”. Ar fi putut România să blocheze semnarea acordului UE–Mercosur?
  3. A existat un mandat clar pentru semnarea acordului?
  4. Ce rol joacă Franța și Emmanuel Macron, potrivit AUR
  5. Cine sunt considerați responsabili pentru „trădarea națională”?

AUR acuză „regimul Dan-Bolojan”. Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, lansează un atac frontal la adresa Guvernului și a Administrației Prezidențiale, după ce România și-a dat acordul pentru acordul UE–Mercosur. Liderul senatorilor AUR avertizează că documentul va avea efecte grave asupra agriculturii românești și susține că autoritățile au acționat împotriva interesului național.

Într-o reacție publicată pe site-ul partidului, Peiu afirmă că fermierii români vor fi printre cei mai afectați de liberalizarea importurilor agricole din statele sud-americane.

AUR acuză „regimul Dan-Bolojan”. De ce spune că fermierii români vor avea de pierdut

Potrivit lui Petrișor Peiu, acordul favorizează economiile puternic industrializate din Uniunea Europeană, în timp ce agricultorii din state precum România nu vor putea face față concurenței.

Acordul promovează exporturile statelor industriale din UE pe piața Mercosur, în schimb este o lovitură devastatoare pentru fermierii români și cei din alte state UE, care nu vor putea rezista concurenței neloiale a produselor agricole din statele Mercosur, care vor intra liber pe piața UE”, susține liderul AUR.

Criticile vin în contextul în care organizațiile fermierilor români s-au pronunțat anterior împotriva acestui acord, invocând standarde diferite de producție și costuri mult mai mici în afara UE.

AUR acuză „regimul Dan-Bolojan”. Ar fi putut România să blocheze semnarea acordului UE–Mercosur?

Petrișor Peiu merge mai departe și afirmă că votul României a fost decisiv în Consiliul UE. În opinia sa, fără susținerea Bucureștiului, acordul nu ar fi trecut.

Actul de trădare națională al regimului Dan-Bolojan este cu atât mai deplorabil cu cât fără votul României s-ar fi întrunit minoritatea de blocaj și semnarea acordului ar fi fost respinsă. Ambasadorul României ar fi trebuit măcar să se abțină”, afirmă Peiu.

Și PSD, partid aflat în coaliția de guvernare, a vorbit despre „un act de trădare” și a acuzat direct Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu.

A existat un mandat clar pentru semnarea acordului?

Liderul AUR susține că Executivul și Administrația Prezidențială au acționat fără o consultare reală și fără un mandat legitim.

„Regimul Dan-Bolojan” ar fi ignorat faptul că „nu a existat consultare publică, asociațiile fermierilor români s-au pronunțat împotriva semnării acordului, iar ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu a informat că nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la semnarea Acordului UE-Mercosur”.

Ce rol joacă Franța și Emmanuel Macron, potrivit AUR

Într-un mesaj extrem de dur, Peiu îl acuză pe președintele Franței că ar fi jucat un dublu rol în negocieri.

„Este umilitor pentru demnitatea noastră națională faptul că sub conducerea lui Nicușor Dan România a acționat împotriva interesului său național ca o unealtă a Franței, în interesul politic al președintelui francez Emmanuel Macron. Este de notorietate faptul că președintele Macron susține acordul globalist cu Mercosur, însă a ales să pretindă ca se opune la Consiliul European, pentru a-și salva poziția în Franța, amenințată de contestatarii Mercosur”, afirmă liderul AUR.

Acesta susține că Emmanuel Macron ar fi mimat opoziția față de acord, mizând pe votul României.

Președintele Macron și-a permis să mimeze cu perfidie opoziția, știind că se bazează pe votul României pentru a se întruni majoritatea calificată necesară aprobării acordului Mercosur”, mai spune Peiu.

Cine sunt considerați responsabili pentru „trădarea națională”?

AUR indică o listă clară de responsabili pentru decizia luată la nivel european.

„Astfel, Nicușor Dan a dat o gravă lovitură nu doar României ci și Uniunii Europene, al cărei viitor și coeziune sunt puse în pericol de acordul Mercosur, tot așa cum actualul său consilier Dacian Cioloș în calitate de comisar european pentru agricultură a provocat Brexit, de dragul susținerii intereselor agricole ale Franței”, a mai transmis senatorul AUR.

Peiu a mai spus că „principalii responsabili pentru actul de trădare națională sunt președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei Radu Miruță, ministrul de Externe Oana Țoiu și consilierul prezidențial Dacian Cioloș”.

În prezent, Dacian Cioloș nu deține funcția de consilier prezidențial. Contactat de Hotnews, Petrișor Peiu a explicat că afirmația a fost „o figură de stil”, invocând rolul de consilier onorific și relația anterioară dintre Cioloș și Ilie Bolojan.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care deciziile privind politica externă și economică a României sunt tot mai des contestate.

