La ce trebuie să fim atenți când alegem anvelopele de iarnă, ca să scăpăm de amenzi

Conform experților, adâncimea minimă legală a profilului anvelopei este de 1,6 milimetri, însă producătorii din domeniu recomandă pentru siguranță optimă o adâncime minimă de 4 milimetri pentru .

Nu vă mai gândiți la anvelope SH

În atelierele care funcționează pe bază de programare, Evident, prețurile au crescut, schimbul de anvelope costând acum între 140 și 240 de lei pe set, de la 100-150 de lei cât era un astfel de serviciu în vară, de exemplu.

Mulți șoferi optează să-și monteze pe mașini anvelope la mâna a doua, dar experții susțin că deşi plătesc mai puțin, se expun unui mare pericol. O anvelopă veche nu mai este aderentă chiar dacă profilul este unul regulamentar, de cel puțin 1,6 milimetri.

Cauciucul are cea mai bună aderență imediat după ce a fost fabricat. Cu fiecare zi care trece, el îmbătrânește și devine mai puțin aderent. Din acest motiv o anvelopă care are cinci ani nu mai trebuie utilizată chiar dacă are profilul corespunzător.

Potrivit legii, anvelopele de iarnă devin obligatorii în condiții de polei, zăpadă sau gheață. Șoferii care sunt surprinși circulând fără anvelope de iarnă în aceste condiții riscă o amendă de până la 3.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

În cazul în care utilizarea cauciucurilor inadecvate duce la un accident, sancțiunile pot fi mult mai drastice, inclusiv penale.