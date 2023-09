La protestul profesorilor au participat și elevii. Ariana Dudună: Îi iubim și vrem să le arătăm că suntem alături de ei. Batjocura pe care statul le-o arată trebuie să înceteze de urgență (FOTO, VIDEO)

Batjocura pe care statul le-o arată profesorilor trebuie să înceteze de urgență, a declarat președinta Asociației Elevilor din Constanța, Ariana Dudună, joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

La protestul profesorilor, de joi, din București, au participat și elevii

Întrebată de ce s-au alăturat și elevii , președinta AEC a spus: „Ne-am alăturat profesorilor, așa cum scria și pe pancarta noastră, pentru că îi iubim și vrem să le arătăm că elevii sunt alături de ei în aceste condiții. Credem că ei trebuie să fie respectați și că batjocura aceasta pe care statul le-o arată trebuie să înceteze de urgență”.

„Credem că, într-adevăr, trebuie să dăm examene, trebuie să avem mediile încheiate, dar haideți s-o privim realist. Am trecut printr-o pandemie și mediile s-au încheiat, examenele s-au dat. Ce fac profesorii este un drept, își exercită un drept la protest și la grevă, lucru pe care și noi l-am făcut de atâtea ori, deci trebuie să îi susținem. Altfel, am fi ipocriți. Pentru examene și pentru încheierea mediilor, ș.a.m.d., Ministerul Educației trebuie să găsească soluții, la fel cum Ministerul Educației și Guvernul României trebuie să răspundă solicitărilor legitime ale greviștilor”, a explicat Ariana Dudună.

„Există părinți, bineînțeles, care susțin greva, există părinți care nu susțin, însă noi, ca elevi, suntem alături de profesorii noștri”, a precizat ea.

Întrebată despre cazul elevilor aduși să îl întâmpine pe Iohannis la Sibiu, Ariana Dudună a spus: „Da, considerăm că mai ales în contextul de grevă o astfel de acțiune este una cel puțin ciudată, dar ne exprimăm în continuare susținerea față de grevă. Dacă am fi fost în locul colegilor, poate nu ne-am fi dus la ore și am fi mers în stradă în continuare”.