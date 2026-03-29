Accident mortal pe un drum național din Covasna. Poliția a întrerupt circulația

Adrian Teampău
29 mart. 2026, 22:06
Poliția metropolitană Sursa foto: X
Cuprins
  1. Accident mortal  pe drumul național DN 11
  2. Un alt accident soldat cu morți în Dolj

Un accident mortal s-a petrecut, în această seară, pe Drumul Național DN 11, care străbate județul Covasna. O persoană a murit, iar o alta a fost rănită foarte grav.

Accident mortal  pe drumul național DN 11

Poliția a întrerupt circulația pe Drumul Național DN 11 după o tragedie care s-a petrecut pe raza unei localități de pe DN 11, între Târgu Secuiesc și Onești. Un autovehicul s-a ciocnit cu un ATV provocând un accident mortal, duminică seara. O persoană a murit, iar o alta a fost rănită foarrte grav, potrivit informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit surselor citate, incidentul s-a petecut între localităţile Lunga şi Lemnia, judeţul Covasna. În urma impactului cu autovehiculul, persoana care conducea ATV-ul a murit, iar un pasager a suferit răni foarte grave.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN11 Târgu Secuiesc-Onești, între localitățile Lunga și Lemnia, județul Covasna, a avut loc o coliziune între un autovehicul și un ATV, în urma căreia o persoană de pe ATV a fost declarată decedată iar o alta a suferit leziuni grave”, se arată într-un comunicat postat pe pagina Infotrafic .

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers pentru măsurătorile și cercetările de rigoare. Reluarea circulației a fost estimată de polițiști pentru ora 22.00.

Un alt accident soldat cu morți în Dolj

Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața, duminică, într-un accident mortal care s-a produs pe un drum judeţean din Dolj. Mașina în care se afla s-a răsturnat într-un șanț de colectare a apelor pluviale. Alţi doi bărbaţi au fost răniţi. Poliția Rutieră Dolj a anunţat că evenimentul s-a produs în comuna Argetoaia.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au stabilit faptul că un bărbat, de 31 de ani, din judeţul Mehedinţi, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 606 A, în afara localităţii Leordeasa, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în şanţul de ape pluviale de pe marginea drumului. În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 31 de ani a decedat”, a transmis sursa citată.

În autoturism se aflau încî doi pasageri, în vârstă de 22 şi 52 de ani, ambii din judeţul Mehedinţi. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

Avertisment ANSVSA înainte de Paște privind cozonacul și prăjiturile. Ce riscuri ascund produsele cumpărate de pe rețelele sociale
Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
23:18 - Radu Miruță, convins că Iranul nu va ataca România. Ministrul nu ia în considerare și eventualele atentate teroriste
22:40 - Muzeele, țintă preferată pentru spărgători. Tablouri ale unor pictori celebri, furate dintr-un muzeu de lângă Parma
21:46 - Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public
21:09 - Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
20:42 - Scandal în Duminica Floriilor la Ierusalim. Poliţia israeliană l-a împiedicat pe Patriarhul latin să celebreze liturghia. Liderii europeni acuză „o ofensă adusă credincioșilor”. Cum se dezvinovățește Netanyahu
19:51 - Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan măsuri urgente de reducere a prețurilor la pompă: „Somez guvernul!”
19:24 - Grindeanu flutură scenariul anticipatelor în fața partenerilor de coaliție. Replică la rezoluțiile PNL și USR privind guvernarea fără PSD
18:23 - Societatea românească tot mai tensionată și nemulțumită. Ce partide preferă electoratul dacă ar fi alegeri parlamentare (Sondaj CURS)
16:44 - Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
15:56 - Avertisment ANSVSA înainte de Paște privind cozonacul și prăjiturile. Ce riscuri ascund produsele cumpărate de pe rețelele sociale