Muzeele, țintă preferată pentru spărgători. Tablouri ale unor pictori celebri, furate dintr-un muzeu de lângă Parma

Adrian Teampău
29 mart. 2026, 22:40
Muzeul Fundația Magnani-Rocca din Parma Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Muzeele au devenit țintă pentru infractori
  2. Poliția a demarat o anchetă

Muzeele și expozițiile de artă par că au devenit ținta predilectă a spărgătorilor, inspirați din filme americane. Trei tablouri de Renoir, Cezanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu de lângă Parma.

Muzeele au devenit țintă pentru infractori

Trei tablouri de Renoir, Cézanne şi Matisse au fost furate în luna martie dintr-un muzeu de lângă Parma, în nordul Italiei. Informația a fost confirmată de carabinierii italieni, duminică, potrivit AFP. Muzeele par să fi devenit ținta predilectă a spărgătorilor având în vedere loviturile din ultima perioadă.

După spargerile de la Muzeul Drents din Olanda, de unde au fost furate mai multe artefacte dacice, și după furtul bijuteriilor de la Louvre, o altă instituție de cultură a devenit țintă. Din informațiile date publicității, patru intruşi au pătruns în villa Fundaţiei Magnani Rocca, din Traversetolo, lângă orașul italian Parma. Spargerea s-a petrecut în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie.

Hoții au forţat poarta principală, au pătruns în clădire de unde au furat cele trei tablouri și au fugit prin parcul muzeului. Spargerea a fost confirmată de un purtător de cuvânt al carabinierilor. Acesta a recunoscut informațiile informaţiile transmise, anterior, de televiziunea publică RAI. Potrivit presei italiene, tablourile furate sunt:

  • „Peştii”, o operă târzie (1917) a lui Auguste Renoir;
  • „Natură moară cu cireşe” (1885-1887) a lui Paul Cézanne:
  • „Odaliscă pe terasă” (1922) a lui Henri Matisse.

Poliția a demarat o anchetă

Poliția italiană și carabinierii au anunțat că au demarat o anchetă pentru a-i identifica pe cei patru spărgători. În acest moment se analizează imaginile de pe camerele de supraveghere de la muzeu. De asemenea, sunt cercetate și imaginile de pe camerele video de la casele și afacerile din apropiere, a declarat purtătorul de cuvânt.

Trebuie spus că Fundația Magnani Rocca găzduiește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984). Aceasta include și lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și artistul italian Giorgio Morandi.

Muzeul nu a putut fi contactat  pentru a confirma informațiile apărute în presă.

Citește și...
Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public
Externe
Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public
Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
Scandal în Duminica Floriilor la Ierusalim. Poliţia israeliană l-a împiedicat pe Patriarhul latin să celebreze liturghia. Liderii europeni acuză „o ofensă adusă credincioșilor”. Cum se dezvinovățește Netanyahu
Externe
Scandal în Duminica Floriilor la Ierusalim. Poliţia israeliană l-a împiedicat pe Patriarhul latin să celebreze liturghia. Liderii europeni acuză „o ofensă adusă credincioșilor”. Cum se dezvinovățește Netanyahu
Război în Orientul Mijlociu. SUA anunţă sosirea unei nave de asalt amfibie în zonă. Drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad
Externe
Război în Orientul Mijlociu. SUA anunţă sosirea unei nave de asalt amfibie în zonă. Drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad
Soldați IDF acuzați de reținerea arbitrară a unei echipe CNN în Cisiordania. Protest al presei străine din Israel (VIDEO)
Externe
Soldați IDF acuzați de reținerea arbitrară a unei echipe CNN în Cisiordania. Protest al presei străine din Israel (VIDEO)
Atentat cu bombă dejucat în centrul Parisului. Atacatorul viza o cunoscută bancă americană
Externe
Atentat cu bombă dejucat în centrul Parisului. Atacatorul viza o cunoscută bancă americană
Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
Externe
Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
Externe
Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
Cine sunt cei doi români, soț și soție, care au murit în urma unui accident în Spania. Impactul a fost devastator
Externe
Cine sunt cei doi români, soț și soție, care au murit în urma unui accident în Spania. Impactul a fost devastator
ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
Externe
ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
