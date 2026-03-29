Muzeele au devenit țintă pentru infractori

de Renoir, Cézanne şi Matisse au fost furate în luna martie dintr-un muzeu de lângă Parma, în nordul Italiei. Informația a fost confirmată de carabinierii italieni, duminică, potrivit AFP. Muzeele par să fi devenit ținta predilectă a spărgătorilor având în vedere loviturile din ultima perioadă.

După de la Muzeul Drents din Olanda, de unde au fost furate mai multe artefacte dacice, și după furtul bijuteriilor de la Louvre, o altă instituție de cultură a devenit țintă. Din informațiile date publicității, patru intruşi au pătruns în villa Fundaţiei Magnani Rocca, din Traversetolo, lângă orașul italian Parma. Spargerea s-a petrecut în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie.

Hoții au forţat poarta principală, au pătruns în clădire de unde au furat cele trei tablouri și au fugit prin parcul muzeului. Spargerea a fost confirmată de un purtător de cuvânt al carabinierilor. Acesta a recunoscut informațiile informaţiile transmise, anterior, de televiziunea publică RAI. Potrivit presei italiene, tablourile furate sunt:

„Peştii”, o operă târzie (1917) a lui Auguste Renoir;

„Natură moară cu cireşe” (1885-1887) a lui Paul Cézanne:

„Odaliscă pe terasă” (1922) a lui Henri Matisse.

Poliția a demarat o anchetă

și carabinierii au anunțat că au demarat o anchetă pentru a-i identifica pe cei patru spărgători. În acest moment se analizează imaginile de pe camerele de supraveghere de la muzeu. De asemenea, sunt cercetate și imaginile de pe camerele video de la casele și afacerile din apropiere, a declarat purtătorul de cuvânt.

Trebuie spus că găzduiește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984). Aceasta include și lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și artistul italian Giorgio Morandi.

Muzeul nu a putut fi contactat pentru a confirma informațiile apărute în presă.