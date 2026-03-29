Radu Miruță, , se arată convins că nu va ataca România, în ciuda avertismentelor venite de la ambasadorul iranian din Sofia. El nu spune nimic despre riscurile unor atentate teroriste.

Radu Miruță, convins că Iranul nu va ataca România

Ministrul Apărării este convins că Iranul nu va ataca militar România. De altfel, acest lucru ar fi destul de complicat având în vedere distanța dintre cele două state. În schimb, minstrul USR nu vorbește despre eventualele cărora, România le-ar putea deveni țintă.

Miruță a venit cu aceste precizări în contextul declarațiilor ambasadorului iranian de la Sofia. Acesta a avertizat că „România ar trebui să fie atentă să nu devină parte” a războiului din Orientul Mijlociu. Radu Miruță susține că Teheranul evită o confruntare militară directă cu NATO.

„Au extins către țările din Golf, aproape ca un cerc. Au decupat din cercul ăsta un sector care are legătură cu țările membre NATO. Cu Turcia e decupat. Asta pe noi ne face să credem, ne suplimentează informațiile pe care le procesăm, că nu este intenție din partea Iranului de a irita NATO. Au o situație militară cu Statele Unite, o situațiune militară cu Israel, s-a extins în regiune cu țările arabe, dar nu este indiciu că ar fi preocupate să deschidă un front și cu NATO”, explică sigur ministrul conform Antena 3.

El a mai precizat că Iranul este angajat militar pe mai multe direcții – contra Statelor Unite, contra Israelului și în relația tensionată cu statele arabe din Golf. În schimb, ar fi evitat în mod deliberat orice escaladare cu state membre NATO, inclusiv cu Turcia. Nu vorbește despre cele două rachete iraniene care au fost doborâte deasupra teritoriului turc.

Opacitatea Armatei este proverbială

Radu Miruță dă asigurări că situația din Orientul Mijlociu este monitorizată în permanență. În schimb, nu spune nimic despre posbilitatea comiterii unor atentate teroriste pe teritoriul românesc. De altfel, opacitatea și lipsa de transparență este caracteristică , indiferent de ministrul aflat în funcție.

„Urmărim în fiecare moment cum se desfășoară conflictul militar de acolo, pentru a ne acorda orice decizie în funcție de ce se întâmplă. Situația este una dinamică. Pe datele pe care le avem, nu există astfel de indicii și din declarațiile – chiar într-o țară cum este Iranul aflată în război – declarațiile transmise de acolo au fost pe situație politică și pe consecințe juridice. Nu a fost pronunțat cuvântul militar. Nu luăm în calcul până acum o astfel de ipoteză”, a mai spus Miruță.

Spre deosebire de celelalte state europene, unde cetățenii sunt pregătiți din vreme, oficialii români se comportă ca și cum țara noastră ar fi sub protecția unui glob de nedistrus care ne protejează de orice. Din cauza opacității MApN, prea puțini români știu ce au de făcut în cazul unui conflict. Spre deosebire de alte situații de criză pentru care s-au întocmit manuale și proceduri cu recomandări, oficialii militari îi țin pe români într-o ignoranță totală, așa cum a remarcat și fostul președinte Traian Băsescu.

„Atacurile teroriste efectuate de islamiști radicalizați sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri. În aceste condiții, în opinia mea, statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populației legat de modul de acțiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăpostesc el și familia, dacă are bani și mijloace de subzistență pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie”, scria Băsescu pe Facebook.

Exemplu de amenințare ignorat de Radu Miruță

În declarațiile sale publice, ministrul Apărării ignoră pericolul terorist. Este o demonstrație de comunicare guvernamentală prin care se transmit jumătăți de adevăr. Zilele acestea, la Paris, poliția locală a dejucat un atentat cu o bombă artizanală care viza o instituție bancară americană. Astfel de atacuri pot avea loc și în România, chiar dacă Radu Miruță evită să vorbească despre ele.

Un individ a încercat să detoneze un rudimentar de fabricație artizanală în fața filialei pariziene a Bomba consta într-un bidon de plastic ce conținea cinci litri dintr-un lichid inflamabil și o încărcătură de aproximativ 650 de grame de praf de pușcă. Atentatorul a fost reținut în momentul în care intenționa să aprindă dispozitivul cu o brichetă, transmite AFP.

A fost reținut de autorități, iar la interogatoriu, acesta a mărturisit că a fost recrutat pe o rețea de mesagerie și i s-au oferit 600 de euro ca să provoace atentatul. De altfel, nu este singurul, presa a relatat de tinerii moldoveni și ucraineni recrutați pentru a comite atacuri sau asasinate la comandă.