AIEA a anunțat că o uzină iraniană unde se produce apă grea, amplasată în Khondab, care a fost atacată de Israel, a suferit avarii grave. a avut loc în urmă cu două zile.

Anunț făcut de AIEA

a anunţat că din Khondab nu mai este operațională. Uzina a fost bombardată de Israel pe 27 martie și a suferit avarii grave, a transmis AIEA, într-un comunicat pe platforma X, citat de The Guardian. Organizația internațională a menționat că uzina „nu conţine materiale nucleare declarate”.

„Pe baza unei analize independente a imaginilor din satelit şi a cunoştinţelor despre instalaţie, AIEA a confirmat că uzina de producţie de apă grea de la Khondab, despre care Iranul a raportat că a fost atacată la 27 martie, a suferit avarii grave şi nu mai este operaţională. Instalaţia nu conţine materiale nucleare declarate”, a transmis organizația.

Pe de altă parte, armata israeliană a descris instalaţia ca fiind un „loc cheie de producţie a plutoniului pentru arme nucleare”. Aceasta a și fost justificare atacului lansat, vineri.

În aceeaşi zi, (IDF) au lansat atacuri și asupra unei instalaţii de prelucrare a uraniului din oraşul Yazd, situat în centrul Iranului. Acest complex a fost descris drept o instalaţie unică în Iran, utilizată pentru producerea materiilor prime necesare procesului de îmbogăţire a uraniului.

Atacuri soldate cu cinci morți asupra unui port

Dincolo de uzina care produce apă grea, la care se face referire în comunicatul AIEA, mai multe atacuri aeriene americane şi israeliene au lovit, duminică, un doc dintr-un port iranian din apropierea Strâmtorii Ormuz. În bombardament au fost ucise cinci persoane, după cum a relatat agenţia oficială de ştiri IRNA.

„Inamicul americano-sionist a efectuat un atac criminal asupra docului Bandar Khamir, ucigând cinci persoane şi rănind patru”, a declarat IRNA.

De asemenea, o serie de explozii au fost auzite duminică în capitala Iranului, Teheran, în zona de nord a orașului. Martorii au văzut coloane de fum care se ridicau, însă nu a fost posibil să se determine care a fost ținta vizată.