Acasa » Externe » Lovitură pentru programul nuclear iranian. Uzină pentru producția de apă grea, scoasă din uz de Israel

Adrian Teampău
29 mart. 2026, 23:53
Bombardamente Sursa foto: X
Cuprins
  1. Anunț făcut de AIEA
  2. Atacuri soldate cu cinci morți asupra unui port

AIEA a anunțat că o uzină iraniană unde se produce apă grea, amplasată în Khondab, care a fost atacată de Israel, a suferit avarii grave. Bombardamentul a avut loc în urmă cu două zile.

Anunț făcut de AIEA

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunţat că uzina de producţie de apă grea din Khondab nu mai este operațională. Uzina a fost bombardată de Israel pe 27 martie și a suferit avarii grave, a transmis AIEA, într-un comunicat pe platforma X, citat de The Guardian. Organizația internațională a menționat că uzina „nu conţine materiale nucleare declarate”.

„Pe baza unei analize independente a imaginilor din satelit şi a cunoştinţelor despre instalaţie, AIEA a confirmat că uzina de producţie de apă grea de la Khondab, despre care Iranul a raportat că a fost atacată la 27 martie, a suferit avarii grave şi nu mai este operaţională. Instalaţia nu conţine materiale nucleare declarate”, a transmis organizația.

Pe de altă parte, armata israeliană a descris instalaţia ca fiind un „loc cheie de producţie a plutoniului pentru arme nucleare”. Aceasta a și fost justificare atacului lansat, vineri.

În aceeaşi zi, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au lansat atacuri și asupra unei instalaţii de prelucrare a uraniului din oraşul Yazd, situat în centrul Iranului. Acest complex a fost descris drept o instalaţie unică în Iran, utilizată pentru producerea materiilor prime necesare procesului de îmbogăţire a uraniului.

Atacuri soldate cu cinci morți asupra unui port

Dincolo de uzina care produce apă grea, la care se face referire în comunicatul AIEA, mai multe atacuri aeriene americane şi israeliene au lovit, duminică, un doc dintr-un port iranian din apropierea Strâmtorii Ormuz. În bombardament au fost ucise cinci persoane, după cum a relatat agenţia oficială de ştiri IRNA.

„Inamicul americano-sionist a efectuat un atac criminal asupra docului Bandar Khamir, ucigând cinci persoane şi rănind patru”, a declarat IRNA.

De asemenea, o serie de explozii au fost auzite duminică în capitala Iranului, Teheran, în zona de nord a orașului. Martorii au văzut coloane de fum care se ridicau, însă nu a fost posibil să se determine care a fost ținta vizată.

Tags:
Citește și...
Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase
Externe
Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase
Muzeele, țintă preferată pentru spărgători. Tablouri ale unor pictori celebri, furate dintr-un muzeu de lângă Parma
Externe
Muzeele, țintă preferată pentru spărgători. Tablouri ale unor pictori celebri, furate dintr-un muzeu de lângă Parma
Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public
Externe
Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public
Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
Scandal în Duminica Floriilor la Ierusalim. Poliţia israeliană l-a împiedicat pe Patriarhul latin să celebreze liturghia. Liderii europeni acuză „o ofensă adusă credincioșilor”. Cum se dezvinovățește Netanyahu
Externe
Scandal în Duminica Floriilor la Ierusalim. Poliţia israeliană l-a împiedicat pe Patriarhul latin să celebreze liturghia. Liderii europeni acuză „o ofensă adusă credincioșilor”. Cum se dezvinovățește Netanyahu
Război în Orientul Mijlociu. SUA anunţă sosirea unei nave de asalt amfibie în zonă. Drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad
Externe
Război în Orientul Mijlociu. SUA anunţă sosirea unei nave de asalt amfibie în zonă. Drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad
Soldați IDF acuzați de reținerea arbitrară a unei echipe CNN în Cisiordania. Protest al presei străine din Israel (VIDEO)
Externe
Soldați IDF acuzați de reținerea arbitrară a unei echipe CNN în Cisiordania. Protest al presei străine din Israel (VIDEO)
Atentat cu bombă dejucat în centrul Parisului. Atacatorul viza o cunoscută bancă americană
Externe
Atentat cu bombă dejucat în centrul Parisului. Atacatorul viza o cunoscută bancă americană
Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
Externe
Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
Externe
Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
